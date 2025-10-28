Torreira geldi

Babasının rahatsızlığı nedeniyle teknik direktör Okan Buruk'tan aldığı özel izinle ülkesi Uruguay'a giden Lucas Torreira, Türkiye'ye döndü. Dünkü çalışmada yer almayan Torreira, bugünü takımla birlikte izin yaparak geçirdikten sonra yarın takımla birlikte çalışmalara start verecek. Kalp krizi geçiren Torreira'nın babası hastaneden taburcu edildi.
