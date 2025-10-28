CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Torreira geldi

Torreira geldi

Babasının rahatsızlığı nedeniyle teknik direktör Okan Buruk'tan aldığı özel izinle ülkesi Uruguay'a giden Lucas Torreira, Türkiye'ye döndü. Dünkü çalışmada yer almayan Torreira, bugünü takımla birlikte izin yaparak geçirdikten sonra yarın takımla birlikte çalışmalara start verecek. Kalp krizi geçiren Torreira'nın babası hastaneden taburcu edildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2025 Salı 06:50
Torreira geldi
