Ziraat Türkiye Kupası
Udinese Teknik Direktöründen Zaniolo'ya övgü dolu sözler! "Belki de kariyerinde ilk kez..."

Udinese Teknik Direktöründen Zaniolo'ya övgü dolu sözler! "Belki de kariyerinde ilk kez..."

Galatasaray'ın sezon başında Udinese'ye satın alma opsiyonu ile birlikte kiraladığı Nicolo Zaniolo hakkında İtalyan ekibinin teknik direktörü Kosta Runjaic, dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2025 Cumartesi 15:25 Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2025 Cumartesi 15:39
Udinese Teknik Direktöründen Zaniolo'ya övgü dolu sözler! "Belki de kariyerinde ilk kez..."

Galatasaray'ın sezon başında Udinese'ye satın alma opsiyonuyla beraber kiraladığı Nicolo Zaniolo hakkında son olarak İtalyan ekibinin teknik direktörü Kosta Runjaic konuştu.

Udinese Teknik Direktöründen Zaniolo'ya övgü dolu sözler! "Belki de kariyerinde ilk kez..."

İtalya Serie A'nın 10. haftasında Udinese'nin sahasında Atalanta'yı ağırlayacağı maç öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan Runjaic'in, Zaniolo hakkında söyledikleri ise şu şekilde:

Udinese Teknik Direktöründen Zaniolo'ya övgü dolu sözler! "Belki de kariyerinde ilk kez..."

"Zaniolo ile Torino'da devre arasında konuştuk ve bana hâlâ bacaklarında 10-15 dakikalık gücü olduğunu söyledi. Henüz kendini %100 hazır hissetmiyor, ama bu normal; en son düzenli oynadığı sezon 2021/22. Zaman ihtiyacı olması normal, şimdiye kadarki çalışmasından memnunum. Altı kez ilk 11'de başladı ve üç gol attı; bu onun için iyi bir ortalama. Her şeyi bir araya getirmesi lazım ama zaten bizim için kilit bir oyuncu. Onun daha iyi olması ve 90 dakika oynayabilmesi için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bizim için çok önemli bir oyuncu ve bu takımın lideri haline geliyor.

Udinese Teknik Direktöründen Zaniolo'ya övgü dolu sözler! "Belki de kariyerinde ilk kez..."

Bize gereken özelliklere sahip ve takım arkadaşları için örnek oluyor. Ne zaman 90 dakika oynayabileceğini bilmiyorum, ama önemli olan iyi oynaması, sakatlanmaması ve onun yerine oynayanın da seviyesini koruması. Zaniolo'yu gelişim halinde görüyorum; büyük bir mentaliteye sahip. Lecce maçında takım için çok iş yaptı, belki de kariyerinde ilk kez bunu yapıyor. Bizim için merkezi bir oyuncu olduğunu anladı, katkı vermesi gerektiğini biliyor ve ondan memnunum. Beklediğimizden daha ileride ve hâlâ daha da iyileşebilir."

Udinese Teknik Direktöründen Zaniolo'ya övgü dolu sözler! "Belki de kariyerinde ilk kez..."

Nicolo Zaniolo, yeni sezonda 8 maça çıkarken 476 dakika sahada kalıp 3 gollük performans gösterdi.

SON DAKİKA
