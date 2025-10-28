Singo ümidi

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Fransız ekibi Monaco'dan 30 milyon euro karşılığında transfer edilen Wilfried Singo, kısa sürede yarattığı etki ile herkesi kendisine hayran bıraktı.

Ancak Beşiktaş derbisinde arka adalesinden yaşadığı sakatlık Fildişili yıldıza pahalıya patladı.

Süper Lig'deki Başakşehir ve Göztepe maçlarını kaçıran başarılı savunma oyuncusu, Şampiyonlar Ligi'nde de Bodo Glimt önünde formasından uzak kalmıştı. Ancak iyileşme sürecine hızlı yanıt veren dev oyuncunun sahalara dönüş sürecinin kısalma ihtimali belirdi.

Teknik direktör Okan Buruk, Singo'nun tedavisinin olumlu devam ettiğini ifade ederken, bu hafta içerisinde yapılacak antrenmanlarda Fildişili oyuncuyu deneyeceklerini belirtti.