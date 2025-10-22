Galatasaray (U19) 3-2 Bodo/Glimt (U19) | MAÇ SONUCU

Galatasaray U19 Takımı, UEFA Gençlik Ligi'nin 3. haftasında Bodo/Glimt'i ağırladı. Esenler Erokspor Stadyumu'nda oynanan maçtan 3-2 galip ayrılan sarı kırmızılılar, turnuvadaki ilk galibiyetini aldı.
Galatasaray'ın gollerini Efe Eriş (dk. 4), Furkan Koçak (dk. 37) ve Eyüp Can Karasu (dk. 90+3) kaydetti. Konuk ekibin gollerini ise dakika 52 ve 54'te Ask Grundstad Rodahl attı.
Sarı kırmızılılar bir sonraki maçını 5 Kasım'da Ajax ile deplasmanda yapacak.
İŞTE 90+3'TE GALİBİYETİ GETİREN GOL
Eyüp Can'ın galibiyeti getiren golü 💪pic.twitter.com/qcrRhL9XlO— GS Futbol Akademisi (@GSfutbolakademi) October 22, 2025