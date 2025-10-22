Galatasaray (U19) 3-2 Bodo/Glimt (U19) | MAÇ SONUCU

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Galatasaray U19 Takımı, UEFA Gençlik Ligi'nin 3. haftasında Bodo/Glimt'i ağırladı. Esenler Erokspor Stadyumu'nda oynanan maçtan 3-2 galip ayrılan sarı kırmızılılar, turnuvadaki ilk galibiyetini aldı.

Galatasaray'ın gollerini Efe Eriş (dk. 4), Furkan Koçak (dk. 37) ve Eyüp Can Karasu (dk. 90+3) kaydetti. Konuk ekibin gollerini ise dakika 52 ve 54'te Ask Grundstad Rodahl attı.

Sarı kırmızılılar bir sonraki maçını 5 Kasım'da Ajax ile deplasmanda yapacak.

