CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERİ - Avrupa devlerinde Osimhen pişmanlığı! Eski talipleri…

GALATASARAY HABERİ - Avrupa devlerinde Osimhen pişmanlığı! Eski talipleri…

Sezon başında Manchester United, Liverpool, Arsenal ve PSG gibi devlerin kapısından dönen Victor Osimhen, Galatasaray formasıyla hem Süper Lig’i hem Şampiyonlar Ligi’ni sallıyor hem de milli takımını uçuruyor. Nijeryalı yıldız, sergilediği performansla eski taliplerini adeta pişman etti. İşte detaylar… (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2025 Perşembe 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
GALATASARAY HABERİ - Avrupa devlerinde Osimhen pişmanlığı! Eski talipleri…

Türk futbol tarihini en pahalı transferi olarak 75 milyon euro karşılığında G.Saray'a transfer olan Victor Osimhen, her geçen hafta ne kadar doğru bir isim olduğunu gösteriyor. Sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi olan Nijeryalı futbolcu, önceki gün ülkesi Nijerya'nın Benin'i 4-0 yendiği maçta hat-trick yaparak ülkesini 2026 yolunda play-off'a taşımayı başarmıştı. Victor Osimhen'in bu performansı G.Saray'ı çok mutlu ederken, sezon başında ona talip olan takımları ise pişman ediyor.

GALATASARAY'I SEÇTİ

Sarı-kırmızılı takımla olan kiralık sözleşmesi sona erdikten sonra kendisine gelecek tüm teklifleri dinlemek istediğini belirten Osimhen, aralarında Manchester United, Liverpool ve PSG başta olmak üzere çok sayıda takımla anıldı. Napoli'ye 75 milyon euro ödemek istemeyen, Osimhen'den emin olmayan ya da maaşını yüksek bulan takımlar vardı. Ancak Osimhen hem Süper Lig'de, hem Şampiyonlar Ligi'nde hem de Nijerya Milli Takımı'nda sergilediği performansla dünyanın en özel golcülerinden birisi olduğunu gösteriyor.

NİJERYA'YI TAŞIYOR

2026 yolunda Nİjerya'yı play-off'a taşıyan performansa imzasını atan Victor Osimhen, Benin maçında yaptğı hat-trick dışında iyi bir grup aşaması geçirdi. Nijerya'nın grup aşamasında kaydettiği 15 golün 6'sını kaydeden ve bir de asist yapan Osimhen, ülkesi adına başarılı bir performans sergiledi.

İNGİLİZLER İZLİYOR

Özellikle Liverpool maçında attığı gol ve Konate ile van Dijk gibi dünyanın en iyi stoperlerinden ikisini sahada adeta madara eden Osimhen'in performansı yeniden İngilizlerin dikkatini çekti. Nijeryalı futbolcunun başarılı grafiği nedeniyle çok sayıda İngiliz takımı Osimhen'in her maçını takip etmeye başladı.

GARY LINEKER ÖZÜR DİLEMİŞTİ

İngiliz futbolunun efsanelerinden Gary Lineker de, Liverpool maçı sonrasında yaptığı bir açıklamada, Osimhen'den özür dilemişti. Lineker, Osimhen'in bir forvette olması gereken tüm özellikleri taşıdığını ve dünyanın en iyi golcülerinden birisi olduğunu belirterek "Victor Osimhen'den özür dilerim" demişti.

ADA'DA OLMAMASI ÜZÜCÜ

Benin maçında hat-trick yapan Victor Osimhen, İngiltere'de geniş yankı uyandırdı. BBC muhabiri John Bennett, Nijeryalı oyuncudan övgü dolu sözlerle bahsederken, "Çok büyük bir kulüpte ve devasa bir taraftar kitlesi var. Yine de İngiltere Premier Ligi'nde oynamıyor olmasına üzülüyorum" dedi.

G.Saray'dan Adjetey harekatı!
REKLAM - Türk Telekom
DİĞER
Galatasaray ve Fenerbahçe aynı orta sahanın peşinde! Ezeli rakipler transferde karşı karşıya...
Başkan Erdoğan'dan nadir toprak elementi açıklaması! "Herhangi bir ülkeye verilmesi asla söz konusu değildir"
Talisca ile yollar ayrılıyor mu?
Fenerbahçe'de 2 isme son uyarı! Tedesco ve yönetim...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kenan ve Arda son 25'e kaldı! Kenan ve Arda son 25'e kaldı! 00:18
Betis’te Amrabat seferberliği! Betis’te Amrabat seferberliği! 00:18
F.Bahçe ve G.Saray'dan tarihi transfer savaşı! F.Bahçe ve G.Saray'dan tarihi transfer savaşı! 00:17
Başkan Erdoğan ve Kerem Aktürkoğlu arasında güldüren diyalog! Başkan Erdoğan ve Kerem Aktürkoğlu arasında güldüren diyalog! 00:17
Arda'dan Xabi Alonso itirafı! "Bana 'kaleye geç' dese..." Arda'dan Xabi Alonso itirafı! "Bana 'kaleye geç' dese..." 00:17
Al-Ahli’den Merih hamlesi! Al-Ahli’den Merih hamlesi! 00:17
Daha Eski
G.Saray bombayı patlatıyor! Yeni yıldız Arjantin'den gelecek G.Saray bombayı patlatıyor! Yeni yıldız Arjantin'den gelecek 00:17
Kerem'in sözleşmesinde sorun var mı? Saran açıkladı Kerem'in sözleşmesinde sorun var mı? Saran açıkladı 00:17
F.Bahçe için büyük sorun! Amrabat dışında... F.Bahçe için büyük sorun! Amrabat dışında... 00:17
Saran'dan Cenk Tosun ve İrfan Can açıklaması! Saran'dan Cenk Tosun ve İrfan Can açıklaması! 00:17
Doğan açıkladı! İşte Kulüpler Birliği Çalıştayı'nda konuşulanlar Doğan açıkladı! İşte Kulüpler Birliği Çalıştayı'nda konuşulanlar 00:17
Milli futbolcunun kulübünden tepki! Milli futbolcunun kulübünden tepki! 00:17