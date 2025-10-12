TRANSFER HABERİ - Galatasaray’a Manchester United’dan sürpriz takviye! Hollandalı yıldız listede

Son dakika Galatasaray transfer haberi |Manchester United'ın Hollandalı sol beki Tyrell Malacia, Galatasaray'ın radarına girdi. İngiliz basınına göre sarı kırmızılılar, sezon sonunda serbest kalacak 26 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmakta kararlı. İşte detaylar… (GS spor haberleri)
Süper Lig'de sezona yedi maçlık galibiyet serisiyle başlayan ve Beşiktaş derbisinde ilk puan kaybını yaşayan Galatasaray, liderliğini korurken bir yandan da gelecek sezonun kadro yapılanması için çalışmalarını hızlandırdı.
Sarı kırmızılıların öncelikli hedeflerinden biri, sol bek rotasyonunu güçlendirmek.Kadrosunda bu bölge için Eren Elmalı ve Ismail Jakobs bulunan Galatasaray'da, Eren'in performansından memnuniyet duyulsa da Jakobs'un sık sık yaşadığı sakatlıklar yönetimi alternatif arayışına itti.
MALACIA GALATASARAY'IN RADARINDA
İngiliz gazetesi Daily Star'ın haberine göre Galatasaray, Manchester United'ın Hollandalı sol beki Tyrell Malacia için devreye girdi. Haberde, sarı kırmızılı kulübün sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 26 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmakta istekli olduğu vurgulandı.
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Malacia'nın da Manchester United'dan ayrılmaya karar verdiği ve yeni bir başlangıç aradığı belirtiliyor. Hollandalı futbolcunun, teknik direktör Ruben Amorim ile yaşadığı sorunlar sonrası geçtiğimiz yaz Antony, Jadon Sancho ve Alejandro Garnacho ile birlikte kadro dışı bırakıldığı; bu grubun İngiliz basınında "Bomba Takım" olarak anıldığı hatırlatıldı.
UNITED MACERASI SONA YAKLAŞIYOR
Haberde, "Malacia, Old Trafford'dan ayrılmak için can atıyor." ifadeleri kullanılırken; oyuncunun sezon sonunda serbest kalacağı da vurgulandı. Yaz transfer döneminin son gününde İspanya ekibi Elche ile görüşmeler yapan ancak anlaşma sağlayamayan Malacia, bu nedenle beklenmedik şekilde United'ın Premier Lig kadrosuna yeniden dahil edilmişti.
2022 yılında Feyenoord'dan 15 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Hollandalı sol bek, geçtiğimiz sezonun son iki ayını PSV Eindhoven formasıyla kiralık olarak geçirmişti.