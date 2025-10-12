TRANSFER HABERİ - Galatasaray’a Manchester United’dan sürpriz takviye! Hollandalı yıldız listede

Malacia'nın da Manchester United'dan ayrılmaya karar verdiği ve yeni bir başlangıç aradığı belirtiliyor. Hollandalı futbolcunun, teknik direktör Ruben Amorim ile yaşadığı sorunlar sonrası geçtiğimiz yaz Antony, Jadon Sancho ve Alejandro Garnacho ile birlikte kadro dışı bırakıldığı; bu grubun İngiliz basınında "Bomba Takım" olarak anıldığı hatırlatıldı.