CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray’a Manchester United’dan sürpriz takviye! Hollandalı yıldız listede

TRANSFER HABERİ - Galatasaray’a Manchester United’dan sürpriz takviye! Hollandalı yıldız listede

Son dakika Galatasaray transfer haberi |Manchester United'ın Hollandalı sol beki Tyrell Malacia, Galatasaray'ın radarına girdi. İngiliz basınına göre sarı kırmızılılar, sezon sonunda serbest kalacak 26 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmakta kararlı. İşte detaylar… (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2025 Pazar 15:47
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ - Galatasaray’a Manchester United’dan sürpriz takviye! Hollandalı yıldız listede

Süper Lig'de sezona yedi maçlık galibiyet serisiyle başlayan ve Beşiktaş derbisinde ilk puan kaybını yaşayan Galatasaray, liderliğini korurken bir yandan da gelecek sezonun kadro yapılanması için çalışmalarını hızlandırdı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray’a Manchester United’dan sürpriz takviye! Hollandalı yıldız listede

Sarı kırmızılıların öncelikli hedeflerinden biri, sol bek rotasyonunu güçlendirmek. Kadrosunda bu bölge için Eren Elmalı ve Ismail Jakobs bulunan Galatasaray'da, Eren'in performansından memnuniyet duyulsa da Jakobs'un sık sık yaşadığı sakatlıklar yönetimi alternatif arayışına itti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray’a Manchester United’dan sürpriz takviye! Hollandalı yıldız listede

MALACIA GALATASARAY'IN RADARINDA

İngiliz gazetesi Daily Star'ın haberine göre Galatasaray, Manchester United'ın Hollandalı sol beki Tyrell Malacia için devreye girdi. Haberde, sarı kırmızılı kulübün sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 26 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmakta istekli olduğu vurgulandı.

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ - Galatasaray’a Manchester United’dan sürpriz takviye! Hollandalı yıldız listede

Malacia'nın da Manchester United'dan ayrılmaya karar verdiği ve yeni bir başlangıç aradığı belirtiliyor. Hollandalı futbolcunun, teknik direktör Ruben Amorim ile yaşadığı sorunlar sonrası geçtiğimiz yaz Antony, Jadon Sancho ve Alejandro Garnacho ile birlikte kadro dışı bırakıldığı; bu grubun İngiliz basınında "Bomba Takım" olarak anıldığı hatırlatıldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray’a Manchester United’dan sürpriz takviye! Hollandalı yıldız listede

UNITED MACERASI SONA YAKLAŞIYOR

Haberde, "Malacia, Old Trafford'dan ayrılmak için can atıyor." ifadeleri kullanılırken; oyuncunun sezon sonunda serbest kalacağı da vurgulandı. Yaz transfer döneminin son gününde İspanya ekibi Elche ile görüşmeler yapan ancak anlaşma sağlayamayan Malacia, bu nedenle beklenmedik şekilde United'ın Premier Lig kadrosuna yeniden dahil edilmişti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray’a Manchester United’dan sürpriz takviye! Hollandalı yıldız listede

2022 yılında Feyenoord'dan 15 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Hollandalı sol bek, geçtiğimiz sezonun son iki ayını PSV Eindhoven formasıyla kiralık olarak geçirmişti.

TFF'den flaş Berke Özer açıklaması!
F.Bahçe'den Beşiktaş'ın yıldızına kanca!
DİĞER
Galatasaray’a Napoli’den yeni transfer! Victor Osimhen’in ardından bir yıldız daha...
CANLI | Başkan Erdoğan'dan Trabzon'daki toplu açılış töreninde önemli açıklamalar
A Milli Takım'da sakatlık şoku! Kadrodan çıkarıldı
Bulgaristan'da yer yerinden oynadı! İşte atılan manşetler
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor'da yoğun tempo Trabzonspor'da yoğun tempo 15:24
TFF'den flaş Berke Özer açıklaması! TFF'den flaş Berke Özer açıklaması! 14:48
Aras Spor-Fenerbahçe Medicana maçı ne zaman? Aras Spor-Fenerbahçe Medicana maçı ne zaman? 14:45
Beşiktaş-Galatasaray maçı bilgileri! Beşiktaş-Galatasaray maçı bilgileri! 14:28
Amasyaspor - Karabük İdmanyurdu maçı detayları! Amasyaspor - Karabük İdmanyurdu maçı detayları! 14:25
Milli maçın hakemi açıklandı! Milli maçın hakemi açıklandı! 14:24
Daha Eski
Derin Toparlak dünya 3.'sü! Derin Toparlak dünya 3.'sü! 14:19
Kahramanmaraş İstiklal Spor - Kırklarelispor maçı canlı izle! (Nesine 2. Lig) Kahramanmaraş İstiklal Spor - Kırklarelispor maçı canlı izle! (Nesine 2. Lig) 14:16
Fenerbahçe Beko-Karşıyaka maçı detayları! Fenerbahçe Beko-Karşıyaka maçı detayları! 14:11
Unai Simon'dan Filistin tepkisi! Unai Simon'dan Filistin tepkisi! 14:06
Real Betis’ten Amrabat kararı! Real Betis’ten Amrabat kararı! 13:57
ANADOLU EFES - MERKEZEFENDİ BASKET maçı izle! Anadolu Efes Merkezefendi Basket maçı saat kaçta, hangi kanalda? ANADOLU EFES - MERKEZEFENDİ BASKET maçı izle! Anadolu Efes Merkezefendi Basket maçı saat kaçta, hangi kanalda? 13:56