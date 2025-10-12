"Daha iyi olacağız"

Galatasaray'ın kuruluşunun 120. yıl dönümü için etkinliklere start verildi. Bu kapsamda ilk olarak dün kulübün kurucusu Ali Sami Yen, Feriköy'deki kabri başında ziyaret edildi. Ziyarete Başkan Dursun Özbek, Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Burada bir konuşma gerçekleştiren Başkan Özbek "120. kuruluş yıl dönümü kutlamalarına Ali Sami Yen'in mezarını ziyaret ederek başladık. Ardından Süleyman Seba'yı ziyaret ettik. O da spora hizmet etmiş büyüklerimizden birisi. Hem Galatasaray Spor Kulübü'nün kuruluş yıl dönümü. KUTLAMALARA DEVAM AYNI zamanda 11 Ekim de önemli bir gün. Kız çocuklarımız bizim geleceğimizdeki annelerimiz, toplumu yetiştiren, büyüten kesim. Onların günü de kutlu olsun. Taksim'de Atatürk Anıtı'na çelenk koyacağız. Oradan mektepteki kutlamalarımız devam edecek. 120 yıldır büyüyen bir dünya markası olan Galatasaray'ı şu anda ben ve arkadaşlarım daha da yukarılara taşımak için elimizden geleni yapıyoruz. Bu bizim görevimiz. Dün anıt açılışımız vardı. Galatasaray'ı çok daha daha iyi günlere taşımak istiyoruz. Bu kuruluş günümüz bütün Galatasaraylılara ve Türk spor camiasına kutlu olsun" diye konuştu.

EN BÜYÜK SERMAYE G.SARAY'DA

Finansal olarak Galatasaray'a kazandırdıklarına da değinen Başkan Dursun Özbek, "Galatasaray, Türkiye'de öz sermayesi olan, sermayesi en yüksek spor kulübüdür. 120 yıl önce bir grup genç büyük bir hayal kurdu: Türk olmayan takımları yenmek. Biz o hayali çoktan aştık. Artık örnek olmak hedefindeyiz" diye konuştu.

ÖZBEK DUYGULANDI

ALİ Sami Yen'in kabrinden sonra soluğu G.Saray Lisesi'nde alan Başkan Dursun Özbek burada duygu dolu bir konuşma yaptı. Özbek, "Tekrar hayata gelsem aynı şeyleri yaşamaktan başka bir arzum olmayacaktır" ifadelerini kullanarak duygusal anlar yaşadı.