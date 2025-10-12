CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray "Daha iyi olacağız"

"Daha iyi olacağız"

Dursun Özbek: “120 yıldır büyüyen G.Saray’ı ben ve arkadaşlarım daha yukarılara taşımak için elimizden geleni yapıyoruz. Bu bizim görevimiz. G.Saray’ı daha iyi günlere taşımak istiyoruz.”

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2025 Pazar 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
"Daha iyi olacağız"

Galatasaray'ın kuruluşunun 120. yıl dönümü için etkinliklere start verildi. Bu kapsamda ilk olarak dün kulübün kurucusu Ali Sami Yen, Feriköy'deki kabri başında ziyaret edildi. Ziyarete Başkan Dursun Özbek, Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Burada bir konuşma gerçekleştiren Başkan Özbek "120. kuruluş yıl dönümü kutlamalarına Ali Sami Yen'in mezarını ziyaret ederek başladık. Ardından Süleyman Seba'yı ziyaret ettik. O da spora hizmet etmiş büyüklerimizden birisi. Hem Galatasaray Spor Kulübü'nün kuruluş yıl dönümü. KUTLAMALARA DEVAM AYNI zamanda 11 Ekim de önemli bir gün. Kız çocuklarımız bizim geleceğimizdeki annelerimiz, toplumu yetiştiren, büyüten kesim. Onların günü de kutlu olsun. Taksim'de Atatürk Anıtı'na çelenk koyacağız. Oradan mektepteki kutlamalarımız devam edecek. 120 yıldır büyüyen bir dünya markası olan Galatasaray'ı şu anda ben ve arkadaşlarım daha da yukarılara taşımak için elimizden geleni yapıyoruz. Bu bizim görevimiz. Dün anıt açılışımız vardı. Galatasaray'ı çok daha daha iyi günlere taşımak istiyoruz. Bu kuruluş günümüz bütün Galatasaraylılara ve Türk spor camiasına kutlu olsun" diye konuştu.

EN BÜYÜK SERMAYE G.SARAY'DA

Finansal olarak Galatasaray'a kazandırdıklarına da değinen Başkan Dursun Özbek, "Galatasaray, Türkiye'de öz sermayesi olan, sermayesi en yüksek spor kulübüdür. 120 yıl önce bir grup genç büyük bir hayal kurdu: Türk olmayan takımları yenmek. Biz o hayali çoktan aştık. Artık örnek olmak hedefindeyiz" diye konuştu.

ÖZBEK DUYGULANDI

ALİ Sami Yen'in kabrinden sonra soluğu G.Saray Lisesi'nde alan Başkan Dursun Özbek burada duygu dolu bir konuşma yaptı. Özbek, "Tekrar hayata gelsem aynı şeyleri yaşamaktan başka bir arzum olmayacaktır" ifadelerini kullanarak duygusal anlar yaşadı.

G.Saray'da transferde dev plan!
F.Bahçe'ye Sörloth müjdesi!
DİĞER
Fenerbahçe'den ara transfere 2 bomba! Eski yıldızlar geri mi dönüyor?
CANLI | Pakistan–Afganistan sınırında sıcak temas! Jetler havalandı, 7 bölgede çatışma var
Icardi'ye 3 talip birden!
G.Saray'da Buruk kararı! Yeni maaşı...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Montella: Bugün başka ilkleri de yaşadık! Montella: Bugün başka ilkleri de yaşadık! 01:12
Sofya'da farklı kazandık! Sofya'da farklı kazandık! 01:11
İşte grubumuzda güncel puan durumu! İşte grubumuzda güncel puan durumu! 01:11
Nijerya Milli Takımı'nda flaş gelişme! Ndidi ve Osimhen... Nijerya Milli Takımı'nda flaş gelişme! Ndidi ve Osimhen... 01:11
Orkun'un golüne direk engeli! İşte o pozisyon Orkun'un golüne direk engeli! İşte o pozisyon 01:11
Haaland'dan İsrail karşısında hat-trick! Haaland'dan İsrail karşısında hat-trick! 01:11
Daha Eski
Osimhen’in sözleşmesi Milan’ı şok etti! Osimhen’in sözleşmesi Milan’ı şok etti! 01:11
F.Bahçe'de forma giymek istiyor! F.Bahçe'de forma giymek istiyor! 01:11
F.Bahçe'ye Mert Hakan müjdesi! F.Bahçe'ye Mert Hakan müjdesi! 01:11
İsrail maçı öncesi Filistin'e destek yürüyüşü İsrail maçı öncesi Filistin'e destek yürüyüşü 01:11
G.Saray'a Jakobs müjdesi! G.Saray'a Jakobs müjdesi! 01:11
Tedesco’dan Dorgeles Nene kararı! Tedesco’dan Dorgeles Nene kararı! 01:11