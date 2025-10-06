CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Sahanın patronu

Tarihin en maliyetli transfer dönemini geride bırakan G.Saray'ın en flaş isimlerinden birisi İlkay Gündoğan oldu. Manchester City'den bonservis bedeli ödenmeden transfer edilen 34 yaşındaki futbolcu senelik 4.5 milyon euro'ya oynuyor ama takıma sağladığı katkı paha biçilemez.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2025 Pazartesi 06:50
Tarihin en maliyetli transfer dönemini geride bırakan G.Saray'ın en flaş isimlerinden birisi İlkay Gündoğan oldu. Manchester City'den bonservis bedeli ödenmeden transfer edilen 34 yaşındaki futbolcu senelik 4.5 milyon euro'ya oynuyor ama takıma sağladığı katkı paha biçilemez. Kısa süre içerisinde büyük bir hayranlık uyandıran ve sahada herkes farklı düşünebildiğini gösteren İlkay, hem Liverpool hem de Beşiktaş maçlarının kahramanları arasına girmeyi başardı ve yıldız gibi parladı. 34 yaşındaki futbolcu ile sarı-kırmızılılar bambaşka bir kimliğe büründü.

Ezeli rakibine karşı 55. dakikada Torreira'nın kazandığı top sonrasında golünü atan İlkay, özellikle takım 10 kişi kaldıktan sonra sahada her şeyi yaptı. Okan Buruk'tan aldığı direktifleri saha içerisinde takım arkadaşlarına anlatan ve onları yönlendiren İlkay, savunmaya yardım etti, oyunun kontrolünü sağladı ve golünü de attı. Dün 32'de 31 isabetli pasla mücadelenin en başarılı ismi olan İlkay, G.Saray'ın en isabetli transferlerinden birisi olmayı başardı. Attığı golden sonra dün takım arkadaşları da sosyal medyada İlkay'ı etiketleyip övgü dolu sözler kullandı.

500. GOLÜ ATTI

İlkay Gündoğan, G.Saray'ın Beşiktaş derbilerindeki 500. golünü kaydetti. İki takım arasında bugüne kadar 359 karşılaşma oynanırken iki takım 115. kez sahadan beraberlikle ayrıldı. G.Saray'ın 128 galibiyetine Beşiktaş 116 kez yanıt verirken, sarı- kırmızılılar önceki gün rakibine karşı 500. kez fileleri havalandırdı.

SON DAKİKA
