Rekor 7'de kaldı

Süper Lig'in 8. haftasında ilk puan kaybını yaşayan G.Saray'ın galibiyet serisi 7'de kaldı. Tarihinde ilk kez Süper Lig'in ilk 7 haftasından 3 puan çıkartan sarı-kırmızılılar, rekorunu 8 maça çıkarma fırsatını Beşiktaş derbisindeki beraberlikle kaçırmış oldu.
Süper Lig'in 8. haftasında ilk puan kaybını yaşayan G.Saray'ın galibiyet serisi 7'de kaldı. Tarihinde ilk kez Süper Lig'in ilk 7 haftasından 3 puan çıkartan sarı-kırmızılılar, rekorunu 8 maça çıkarma fırsatını Beşiktaş derbisindeki beraberlikle kaçırmış oldu.