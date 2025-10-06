Galatasaray evinde yenilmiyor

Galatasaray, tüm kulvarlarda sahasında oynadığı son 29 resmi karşılaşmada mağlubiyet yüzü görmedi. RAMS Park'ta son yenilgisini geçtiğimiz sezon İsviçre ekibi Young Boys'a 1-0'lık skorla alan sarı-kırmızılılar, bu maçın ardından evinde çıktığı 29 maçta 21 galibiyet ve 8 beraberlik aldı.
