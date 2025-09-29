Yapay zekadan Galatasaray–Liverpool maçı için flaş tahmin! Skoru verdi

Turnuvaya 5-1'lik Eintracht Frankfurt yenilgisiyle giren sarı-kırmızılılar, ikinci hafta maçında sahasında galibiyet arayacak. Ancak maç öncesi dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Yapay zeka, Galatasaray–Liverpool karşılaşmasını simüle ederek skor tahmininde bulundu.

TAHMİN: GALATASARAY 1-2 LİVERPOOL NTV'de yer alan habere göre, yapay zekanın simülasyonu karşılaşmayı Liverpool'un 2-1 kazanacağını öngördü. Tahminde şu ifadeler dikkat çekti: "İstanbul'daki atmosfer, ev sahibi avantajı ve kupadaki motivasyon göz önünde bulundurulduğunda maçın oldukça çekişmeli geçeceğini düşünüyorum. Ancak yine de Liverpool'un kadro kalitesi ve tecrübesiyle sahadan 2-1 galip ayrılacağı kanaatindeyim."