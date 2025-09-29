Yapay zekadan Galatasaray–Liverpool maçı için flaş tahmin! Skoru verdi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 30 Eylül Salı akşamı dev bir mücadele yaşanacak. Galatasaray, Rams Park'ta İngiliz devi Liverpool'u konuk edecek. Fransız hakem Clément Turpin'in yöneteceği karşılaşma saat 22.00'de başlayacak.
Turnuvaya 5-1'lik Eintracht Frankfurt yenilgisiyle giren sarı-kırmızılılar, ikinci hafta maçında sahasında galibiyet arayacak. Ancak maç öncesi dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Yapay zeka, Galatasaray–Liverpool karşılaşmasını simüle ederek skor tahmininde bulundu.
TAHMİN: GALATASARAY 1-2 LİVERPOOL
NTV'de yer alan habere göre, yapay zekanın simülasyonu karşılaşmayı Liverpool'un 2-1 kazanacağını öngördü. Tahminde şu ifadeler dikkat çekti: "İstanbul'daki atmosfer, ev sahibi avantajı ve kupadaki motivasyon göz önünde bulundurulduğunda maçın oldukça çekişmeli geçeceğini düşünüyorum. Ancak yine de Liverpool'un kadro kalitesi ve tecrübesiyle sahadan 2-1 galip ayrılacağı kanaatindeyim."
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.