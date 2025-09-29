CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Yapay zekadan Galatasaray–Liverpool maçı için flaş tahmin! Skoru verdi

Yapay zekadan GalatasarayLiverpool maçı için flaş tahmin! Skoru verdi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında oynanacak Galatasaray-Liverpool maçı öncesinde yapay zekadan flaş bir skor tahmini geldi. İşte detaylar… (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2025 Pazartesi 15:10
Yapay zekadan Galatasaray–Liverpool maçı için flaş tahmin! Skoru verdi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 30 Eylül Salı akşamı dev bir mücadele yaşanacak. Galatasaray, Rams Park'ta İngiliz devi Liverpool'u konuk edecek. Fransız hakem Clément Turpin'in yöneteceği karşılaşma saat 22.00'de başlayacak.

Yapay zekadan Galatasaray–Liverpool maçı için flaş tahmin! Skoru verdi

Turnuvaya 5-1'lik Eintracht Frankfurt yenilgisiyle giren sarı-kırmızılılar, ikinci hafta maçında sahasında galibiyet arayacak. Ancak maç öncesi dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Yapay zeka, Galatasaray–Liverpool karşılaşmasını simüle ederek skor tahmininde bulundu.

Yapay zekadan Galatasaray–Liverpool maçı için flaş tahmin! Skoru verdi

TAHMİN: GALATASARAY 1-2 LİVERPOOL

NTV'de yer alan habere göre, yapay zekanın simülasyonu karşılaşmayı Liverpool'un 2-1 kazanacağını öngördü. Tahminde şu ifadeler dikkat çekti: "İstanbul'daki atmosfer, ev sahibi avantajı ve kupadaki motivasyon göz önünde bulundurulduğunda maçın oldukça çekişmeli geçeceğini düşünüyorum. Ancak yine de Liverpool'un kadro kalitesi ve tecrübesiyle sahadan 2-1 galip ayrılacağı kanaatindeyim."

Yapay zekadan Galatasaray–Liverpool maçı için flaş tahmin! Skoru verdi

MAÇ SONUCU İHTİMALLERİ

Yapay zeka sadece skor tahminiyle kalmadı, olası sonuçları oranlarla da sıraladı.

  • Liverpool galibiyeti: %50

  • Galatasaray galibiyeti: %25

  • Beraberlik: %25

Yapay zekadan Galatasaray–Liverpool maçı için flaş tahmin! Skoru verdi

Ayrıca olası skor dağılımı şu şekilde verildi:

  • Galatasaray 1-2 Liverpool: %18

  • Galatasaray 0-1 Liverpool: %14

  • Galatasaray 1-1 Liverpool: %13

  • Galatasaray 2-1 Liverpool: %10

  • Galatasaray 0-0 Liverpool: %8

  • Galatasaray 1-0 Liverpool: %7

  • Galatasaray 3-1 Liverpool: %7

