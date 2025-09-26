Liverpool'dan Galatasaray maçı öncesi UEFA'ya 'acil' başvuru!

UEFAŞampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray ile karşı karşıya gelecek olan Liverpool, yaşanan beklenmedik gelişmenin ardından UEFA'ya yeni kuralın uygulanması adına 'acil' başvuruda bulundu. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberleri
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci hafta maçında temsilcimiz Galatasaray'a konuk olmaya hazırlanan Liverpool, yaşanan beklenmedik bir gelişmenin ardından harekete geçti.
Premier Lig ekibinin yaz döneminde Parma'dan renklerine bağladığı 18 yaşındaki stoper Giovanni Leoni, Liverpool forması ile ilk maçına İngiltere Lig Kupası (EFL Cup) 3. tur maçında Southampton'a karşı çıkmıştı.
Genç futbolcu mücadelenin ikinci yarısında yaşadığı talihsiz sakatlık sebebiyle maça devam edemedi ve sahadan sedye ile ayrıldı. Çapraz bağ yırtığı tespit edilen Leoni'nin yaklaşık bir yıl sahalardan uzak kalacağı aktarıldı.
fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin derlediği habere göre yaşanan gelişmenin ardından Liverpool, UEFA'ya sundukları Şampiyonlar Ligi kadrosunda değişiklik yapmak üzere 'acil' bir başvuruda bulundu.
YENİ KURAL UYGULANACAK
UEFA, 2025/26 sezonu öncesinde kulüplerin turnuvadaki altıncı maç gününe kadar 'uzun süreli sakatlığı veya hastalığı' olan oyuncusunu değiştirmesine olanak sağlayacak olan bir kural değişikliğini onaylamıştı.
Bunun üzerine Arne Slot'un talebi doğrultusunda Federico Chiesa'nın Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil edilmesi için UEFA'ya başvuruda bulunuldu.
