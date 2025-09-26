CANLI SKOR ANA SAYFA
Liverpool'dan Galatasaray maçı öncesi UEFA'ya 'acil' başvuru!

Liverpool'dan Galatasaray maçı öncesi UEFA'ya 'acil' başvuru!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray ile karşı karşıya gelecek olan Liverpool, yaşanan beklenmedik gelişmenin ardından UEFA'ya yeni kuralın uygulanması adına 'acil' başvuruda bulundu. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2025 Cuma 15:12
ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Liverpool'dan Galatasaray maçı öncesi UEFA'ya 'acil' başvuru!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci hafta maçında temsilcimiz Galatasaray'a konuk olmaya hazırlanan Liverpool, yaşanan beklenmedik bir gelişmenin ardından harekete geçti.

Liverpool'dan Galatasaray maçı öncesi UEFA'ya 'acil' başvuru!

Premier Lig ekibinin yaz döneminde Parma'dan renklerine bağladığı 18 yaşındaki stoper Giovanni Leoni, Liverpool forması ile ilk maçına İngiltere Lig Kupası (EFL Cup) 3. tur maçında Southampton'a karşı çıkmıştı.

Liverpool'dan Galatasaray maçı öncesi UEFA'ya 'acil' başvuru!

Genç futbolcu mücadelenin ikinci yarısında yaşadığı talihsiz sakatlık sebebiyle maça devam edemedi ve sahadan sedye ile ayrıldı. Çapraz bağ yırtığı tespit edilen Leoni'nin yaklaşık bir yıl sahalardan uzak kalacağı aktarıldı.

Liverpool'dan Galatasaray maçı öncesi UEFA'ya 'acil' başvuru!

fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin derlediği habere göre yaşanan gelişmenin ardından Liverpool, UEFA'ya sundukları Şampiyonlar Ligi kadrosunda değişiklik yapmak üzere 'acil' bir başvuruda bulundu.

Liverpool'dan Galatasaray maçı öncesi UEFA'ya 'acil' başvuru!

YENİ KURAL UYGULANACAK

UEFA, 2025/26 sezonu öncesinde kulüplerin turnuvadaki altıncı maç gününe kadar 'uzun süreli sakatlığı veya hastalığı' olan oyuncusunu değiştirmesine olanak sağlayacak olan bir kural değişikliğini onaylamıştı.

Liverpool'dan Galatasaray maçı öncesi UEFA'ya 'acil' başvuru!

Bunun üzerine Arne Slot'un talebi doğrultusunda Federico Chiesa'nın Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil edilmesi için UEFA'ya başvuruda bulunuldu.

Liverpool'dan Galatasaray maçı öncesi UEFA'ya 'acil' başvuru!

İSTANBUL'A YETİŞTİRİLMEK İSTENİYOR

Haberde İngiliz devinin bu değişikliği Galatasaray ile oynayacakları maça kadar gerçekleştirmeye çalıştıkları aktarıldı.

