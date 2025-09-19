CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Uğurcan siftah yaptı

Uğurcan siftah yaptı

Kariyerinde ilk kez Şampiyonlar Ligi’nde forma giyen Uğurcan, iki kritik kurtarış yaptı ama kalesindeki beş gole engel olamadı

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2025 Cuma 06:51
Uğurcan siftah yaptı

Galatasaray'ın transferin son günlerinde Trabzonspor'dan kadrosuna kattığı Uğurcan Çakır, kariyerinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde forma giydi. Tecrübeli eldiven, henüz ikinci dakikada Knauff'un şutunu mükemmel çıkardı. Uğurcan ayrıca 30'uncu dakikada son anda çizgi üzerinde mutlak bir golü daha önledi. Ancak 29 yaşındaki futbolcu, bu performansına rağmen kalesinde beş gol gördü.

Aslan'dan kötü başlangıç! İşte Devler Ligi'nde güncel puan durumu
