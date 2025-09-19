Uğurcan siftah yaptı

Galatasaray'ın transferin son günlerinde Trabzonspor'dan kadrosuna kattığı Uğurcan Çakır, kariyerinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde forma giydi. Tecrübeli eldiven, henüz ikinci dakikada Knauff'un şutunu mükemmel çıkardı. Uğurcan ayrıca 30'uncu dakikada son anda çizgi üzerinde mutlak bir golü daha önledi. Ancak 29 yaşındaki futbolcu, bu performansına rağmen kalesinde beş gol gördü.