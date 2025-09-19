CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Buruk: Özür diliyoruz

Buruk: Özür diliyoruz

Galatasaray’ın teknik patronu Okan Buruk, “Taraftar larımızdan özür diliyoruz. Bu maçı telafi edeceğiz” dedi

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2025 Cuma 06:51
Buruk: Özür diliyoruz
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Eintracht Frankfurt karşısında gelen 5-1'lik yenilgi sonrası büyük üzüntü yaşadıkların söyledi. Okan Buruk, "Taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Bu maçı mutlaka telafi edeceğiz. Bütün sorumluluğu alıyoruz. Taraftarlarımızı mahcup ettiğimiz üzgünüz" diye konuştu. Tecrübeli teknik adam kadro tercihi için de "slında takımımız maça iyi başladı. 1-0 öne de geçtik. Sadece maça başlayan oyuncular değil, sonradan giren oyuncular da önemli. Bu komple bir takım oyunu" dedi. Okan Buruk, "Bu maçtan hataları çıkarıp en iyi şekilde geri döneceğiz. Galatasaray büyük takımdır" diye ekledi.
