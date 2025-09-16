CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Galatasaray Eintracht Frankfurt'u Galatasaray maçı öncesi korku sardı! 1992'yi hatırladılar

Eintracht Frankfurt'u Galatasaray maçı öncesi korku sardı! 1992'yi hatırladılar

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında deplasmanda Eintracht Frankfurt'a konuk olacak. Alman ekibi, sarı kırmızılı taraftarların sayı olarak üstünlük sağlamaması için harekete geçti. Almanlar 1992'deki eşleşmeyi hatırladı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 16 Eylül 2025 Salı 06:51
Eintracht Frankfurt'u Galatasaray maçı öncesi korku sardı! 1992'yi hatırladılar

Şampiyonlar Ligi'nde sezonu Eintracht Frankfurt deplasmanı ile açacak olan G.Saray'da taraftarlar bu maç için büyük bir hazırlık içinde. 52 bin kapasiteli Deutsche Bank Park'ta Perşembe günü oynanacak karşılaşmada sarı-kırmızılı tarafa 3 bin kişilik kontenjan ayrıldı. Sabah'ta yer alan habere göre; Türk taraftarlar, Alman kulübünün koltuklarına hücum edip buradan bilet alırken kombine biletleri de bir maç için kiralamak adına seferber oldu. Alman ekibi, tribünde Galatasaray'a karşı üstünlüğünü korumak istiyor ve Alman taraftarları kombine iptali ile uyarıyor. Ancak sarı-kırmızılı futbolseverlerin kesenin ağzını açtığı ve biletlere hücum ettiği öğrenildi.

NE YAŞANMIŞTI?

Almanya'nın yanı sıra çevre ülkelerden de Türk taraftarların Frankfurt'a gitmesi beklenirken şehirde Türk nüfusunun 200 binin üzerinde olduğu öğrenildi. 1992'deki Frankfurt-G.Saray eşleşmesinde Deutsche Bank Park'ta 30 bin sarı-kırmızılı taraftar maçı izlemişti.

