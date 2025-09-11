CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Sarı-kırmızı sevgisi

Sarı-kırmızı sevgisi

Uğurcan Çakır, ilk röportajını Galatasaray Youtube’a verirken “Sarı mı, kırmızı mı?” sorusuna “İkisi de” diyerek gönülleri fethetti, taraftarlarına özel bir mesaj gönderdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2025 Perşembe 06:51
Sarı-kırmızı sevgisi

Aslan'ın yeni 1 numarası Uğurcan Çakır, Galatasaray Youtube kanalına konuştu. Keyifli bir söyleşi gerçekleştiren Uğurcan, ilk antrenmanı sonrası değerlendirmede bulundu.

Başarılı kaleci, "Galatasaray'a yakışır bir futbol sergilemek, taraftarımızı mutlu etmek için buraya geldim. İnşallah başarılı olurum. İç sahada oynanan maçlarda özellikle taraftarlar çok iyi destek veriyor. Ben de burada olmaktan, onlarla birlikte bu desteği hissedecek olmaktan çok mutluyum. İnşallah onların da yüzünü kara çıkarmam. Burada başarılar yakalarım. Tesis çok güzel. İlk gün de güzel geçti. Hafif antrenman vardı zaten" dedi. 29 yaşındaki file bekçisi, "Sarı mı? Kırmızı mı?" sorusuna da "İkisi de" diyerek taraftarların gönlünü de aldı.

MUSLERA'DAN ANLAMLI DESTEK

Cimbom'un unutulmaz kalecisi Fernando Muslera, sosyal medya üzerinden Uğurcan Çakır'a destek mesajı paylaştı. Yapay Zeka desteğiyle yapılan fotoğrafta Muslera'nın Uğurcan'a 1 numaralı G.Saray kaleci forması vermesi büyük beğeni topladı.

MONDRAGON'DAN ÖZEL MESAJ

Galatasaray'ın bir başka unutulmaz kalecisi Faryd Mondragon Uğurcan Çakır'a destek mesajı gönderdi. Videolu mesaj gönderen Mondragon, "Gecikme için özür dilerim... Ama ben son dakika kurtarışlarını severim" dedi.

