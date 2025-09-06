CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray'dan 1. Lig'e transfer! Ayrılık an meselesi

Galatasaray'dan 1. Lig'e transfer! Ayrılık an meselesi

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yaz transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala iç transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kadroda düşünmediği birçok isimle yollarını ayıran sarı-kırmızılılarda bir ayrılık daha yolda. İşte o isim ve detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Eylül 2025 Cumartesi 11:26
Galatasaray'dan 1. Lig'e transfer! Ayrılık an meselesi

Trendyol 1. Lig'de şampiyonluk hedefleyen Bodrum FK, transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Muğla ekibinin, geçtiğimiz gün Galatasaray'dan ayrılacağı konuşulan 22 yaşındaki sol bek Kazımcan Karataş için devreye girdiği öğrenildi.

Galatasaray'dan 1. Lig'e transfer! Ayrılık an meselesi

Yeni Asır'ın haberine göre, genç oyuncunun sarı-kırmızılılarla sözleşmesi 2027 yılına kadar devam etse de, forma şansı bulmakta zorlanması nedeniyle ayrılmak istiyor.

Galatasaray'dan 1. Lig'e transfer! Ayrılık an meselesi

Sol bek hattında yerli bir isme ihtiyaç duyan Bodrum FK yönetimi, Kazımcan'ı kiralık olarak kadroya katmayı planlıyor.

Galatasaray'dan 1. Lig'e transfer! Ayrılık an meselesi

FORMA ŞANSI BULAMADI


Altyapısından yetiştiği Altay'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Kazımcan, 2022 yılında Galatasaray'a transfer olmuştu. Ancak beklenen çıkışı yapamayan genç oyuncu, geçtiğimiz sezon sadece sınırlı sürelerde forma şansı bulabildi. Geçen sezonu Orenburg'da geçiren Kazım, 22 maçta 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Yönetim, hem genç yaşının getirdiği potansiyel hem de tecrübesiyle takıma katkı sağlayabileceğini düşündükleri Kazımcan için masaya oturması bekleniyor. Takviyeyi noktalamak isteyen Muğla ekibinin önümüzdeki günlerde transferi resmiyete kazandırması bekleniyor.

Galatasaray'dan 1. Lig'e transfer! Ayrılık an meselesi

Galatasaray kariyerinde 2022-23 sezonunda 12 maça çıkan Kazımcan, 2023-24 sezonunda ise 12 maça çıktı. Bu sezonların ardından sarı-kırmızılı formayı giyemeyen Kazımcan, Ankaragücü ve Orenburg'a kiralık gönderildi.

Galatasaray'dan 1. Lig'e transfer! Ayrılık an meselesi

PERFORMANSIYLA CİMBOM'A GİTTİ

Altay'da geçirdiği 5 sezonda gösterdiği performans ile birçok takımın transfer listesinde üst sıraya yerleşen Kazımcan Karataş, tercihini Galatasaray'dan yana kullanmıştı. Asıl mevkiisi forvet olan genç oyuncu, siyah-beyazlıların sıkıntılı döneminde sol beke geçmiş ve gösterdiği performansla umut vermişti.

