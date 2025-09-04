Keyifler yerinde

Sarı-kırmızılı takımda UEFA Şampiyonlar Ligi fotoğraf çekiminde oyuncuların oldukça neşeli olduğu gözlendi. Dev organizasyon öncesinde UEFA tüm kulüplerin futbolcularının fotoğraflarını paylaşıyor. Barış Alper Yılmaz başta olmak üzere sarı-kırmızılı oyuncular oldukça keyifli bir şekilde fotoğraflarda yer aldı.
