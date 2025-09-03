CANLI SKOR ANA SAYFA
İşte Uğurcan transferindeki bonus maddeleri! Galatasaray Trabzonspor'a ne kadar ödeyecek?

İşte Uğurcan transferindeki bonus maddeleri! Galatasaray Trabzonspor’a ne kadar ödeyecek?

Son dakika Galatasaray transfer haberi | Galatasaray ile Trabzonspor arasında gerçekleşen Uğurcan Çakır transferine dair bonus maddelerinin ayrıntıları gün yüzüne çıktı. Sarı-kırmızılıların Trabzonspor'a ödeyeceği ek ücretin miktarı ve hangi şartlara bağlı olduğu ortaya çıktı. İşte Galatasaray'ın Uğurcan transferinde ödemeyi taahhüt ettiği bonus detayları… (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2025 Çarşamba 11:26
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İşte Uğurcan transferindeki bonus maddeleri! Galatasaray Trabzonspor’a ne kadar ödeyecek?

Galatasaray, Trabzonspor'un kaptanı ve milli kalecisi Uğurcan Çakır'ı kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılılar, bu transferle hem Süper Lig tarihine geçti hem de büyük bir mali yükümlülüğün altına girdi.

İşte Uğurcan transferindeki bonus maddeleri! Galatasaray Trabzonspor’a ne kadar ödeyecek?

REKOR BONSERVİS BEDELİ

Galatasaray, Uğurcan için Trabzonspor'a bonuslar dahil toplam 36 milyon Euro ödeyecek. Bu rakam, Süper Lig kulüpleri arasında bugüne kadar ödenen en yüksek bonservis bedeli olarak tarihe geçti.

İşte Uğurcan transferindeki bonus maddeleri! Galatasaray Trabzonspor’a ne kadar ödeyecek?

VEDA MESAJI

29 yaşındaki kaleci, bordo-mavili taraftarlara duygusal bir mesajla veda etti:
"Zor bir dönemden geçiyorum. Şampiyonlar Ligi'nde forma giymek, ailemle birlikte yeni bir maceraya adım atmak ve kariyerimde yeni hedeflere yürümek istiyorum. Bu nedenle Galatasaray'ın teklifini kabul ettim."

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İşte Uğurcan transferindeki bonus maddeleri! Galatasaray Trabzonspor’a ne kadar ödeyecek?

5 YILLIK SÖZLEŞME VE MAAŞ DETAYLARI

Galatasaray, milli eldivenle 5 yıllık kontrat imzaladı. Uğurcan'ın yıllık garanti ücretleri ise şöyle açıklandı:

  • 2025-2026: 110 milyon TL

  • 2026-2027: 120 milyon TL

  • 2027-2028: 130 milyon TL

  • 2028-2029: 140 milyon TL

  • 2029-2030: 150 milyon TL

İşte Uğurcan transferindeki bonus maddeleri! Galatasaray Trabzonspor’a ne kadar ödeyecek?

BONUS MADDELERİ ORTAYA ÇIKTI

Sabah'ın aktardığı habere göre kontratta iki önemli detay bulunuyor:

İşte Uğurcan transferindeki bonus maddeleri! Galatasaray Trabzonspor’a ne kadar ödeyecek?

TRABZONSPOR'A EK 3 MİLYON EURO ÖDEME

Uğurcan, Avrupa kupalarında sadece 1 maça çıkarsa Galatasaray, Trabzonspor'a bu bonusu ödeyecek.

