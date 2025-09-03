İşte Uğurcan transferindeki bonus maddeleri! Galatasaray Trabzonspor’a ne kadar ödeyecek?

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için

Google News fotomac.com.tr'ye abone olun. Abone Ol

Galatasaray, Trabzonspor'un kaptanı ve milli kalecisi Uğurcan Çakır'ı kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılılar, bu transferle hem Süper Lig tarihine geçti hem de büyük bir mali yükümlülüğün altına girdi.

REKOR BONSERVİS BEDELİ Galatasaray, Uğurcan için Trabzonspor'a bonuslar dahil toplam 36 milyon Euro ödeyecek. Bu rakam, Süper Lig kulüpleri arasında bugüne kadar ödenen en yüksek bonservis bedeli olarak tarihe geçti.