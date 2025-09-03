İşte Uğurcan transferindeki bonus maddeleri! Galatasaray Trabzonspor’a ne kadar ödeyecek?

Son dakika Galatasaray transfer haberi | Galatasaray ile Trabzonspor arasında gerçekleşen Uğurcan Çakır transferine dair bonus maddelerinin ayrıntıları gün yüzüne çıktı. Sarı-kırmızılıların Trabzonspor'a ödeyeceği ek ücretin miktarı ve hangi şartlara bağlı olduğu ortaya çıktı. İşte Galatasaray'ın Uğurcan transferinde ödemeyi taahhüt ettiği bonus detayları… (GS spor haberleri)
Galatasaray, Trabzonspor'un kaptanı ve milli kalecisi Uğurcan Çakır'ı kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılılar, bu transferle hem Süper Lig tarihine geçti hem de büyük bir mali yükümlülüğün altına girdi.
REKOR BONSERVİS BEDELİ
Galatasaray, Uğurcan için Trabzonspor'a bonuslar dahil toplam 36 milyon Euro ödeyecek. Bu rakam, Süper Lig kulüpleri arasında bugüne kadar ödenen en yüksek bonservis bedeli olarak tarihe geçti.
VEDA MESAJI
29 yaşındaki kaleci, bordo-mavili taraftarlara duygusal bir mesajla veda etti: "Zor bir dönemden geçiyorum. Şampiyonlar Ligi'nde forma giymek, ailemle birlikte yeni bir maceraya adım atmak ve kariyerimde yeni hedeflere yürümek istiyorum. Bu nedenle Galatasaray'ın teklifini kabul ettim."
