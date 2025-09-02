CANLI SKOR ANA SAYFA
Zirvede tek başına

Galatasaray'da geçen sezondan bu yana değişen pek bir şey olmadı. Sarı-kırmızılılar galibiyetlerine devam ediyor. Bu sezon oynadığı 4 maçtan da galibiyetle ayrılan G.Saray, geçen sezonun da son 8 haftasında rakiplerine sahayı dar etmişti. 12'de 12 yaparak harika bir galibiyet serisi yakalayan Cimbom bu sezon 4 maçta ise 13 gol attı ve topu bir kez kalesinden çıkardı. Barış ve Eren attıkları 3'er golle takımın en skorer isimleri olurken onları İcardi ile Osimhen takip etti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Eylül 2025 Salı 06:50
Galatasaray'da geçen sezondan bu yana değişen pek bir şey olmadı. Sarı-kırmızılılar galibiyetlerine devam ediyor. Bu sezon oynadığı 4 maçtan da galibiyetle ayrılan G.Saray, geçen sezonun da son 8 haftasında rakiplerine sahayı dar etmişti. 12'de 12 yaparak harika bir galibiyet serisi yakalayan Cimbom bu sezon 4 maçta ise 13 gol attı ve topu bir kez kalesinden çıkardı. Barış ve Eren attıkları 3'er golle takımın en skorer isimleri olurken onları İcardi ile Osimhen takip etti.

Süper Lig'de kazanmayı artık gelenek haline getiren sarı-kırmızılılar son yenilgisini Beşiktaş deplasmanında da almıştı. Ligde sahaya çıktığı son 41 maçta sadece ezeli rakibine boyun eğen sarı-kırmızılılar, bir daha yenilgi yüzü görmemişti. Sahasındaki son 20 maçtan da 17 galibiyet çıkartıp 3 beraberlik gören Cimbom, milli araya da moralli giriyor. Bu sezon ligin yanına Avrupa'da başarı parolasını koyan sarı-kırmızılılar, her alanda Türkiye'de fark yaratıyor.

20 İSİM GÖREV ALDI

Teknik direktör Okan Buruk, ligin ilk 4 haftasında çok sayıda oyuncuya şans verdi. 4'te 4 yapan sarı-kırmızılılarda bu süreçte 20 futbolcu forma şansı buldu. Bu isimlerin 12'si 4 müsabakada da görev alırken, Günay Güvenç ile Abdülkerim Bardakcı ise oyundan hiç çıkmadı.

