Ve Galatasaray bir transfer bombası daha patlatıyor! Osimhen'in milli takımdan arkadaşı geliyor

Savunmaya çok yönlü bir oyuncu olan Singo'yu çeken sarı-kırmızılılar, orta saha için çok sayıda isimle temas halinde bulunuyor. Tüm oyuncuların durumunu masaya yatırdıktan sonra kararını verecek olan Galatasaray, bilgi toplayıp maliyet hesabı yapıyor.