Ve Galatasaray bir transfer bombası daha patlatıyor! Osimhen'in milli takımdan arkadaşı geliyor

Ve Galatasaray bir transfer bombası daha patlatıyor! Osimhen'in milli takımdan arkadaşı geliyor

Galatasaray, savunma bölgesine Wilfried Singo'yu kadrosuna katmasının ardından orta sahaya bir takviye yapmak için de çalışmalarını sürdürüyor. Yves Bissouma'nın özel hayatı ve mevcut fiziksel durumu sebebiyle bekleme kararı alan sarı-kırmızılılar gündemine ise son olarak geçmişte de ilgilendiği o ismi aldı. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2025 Cuma 06:50
Ve Galatasaray bir transfer bombası daha patlatıyor! Osimhen'in milli takımdan arkadaşı geliyor

Savunmaya çok yönlü bir oyuncu olan Singo'yu çeken sarı-kırmızılılar, orta saha için çok sayıda isimle temas halinde bulunuyor. Tüm oyuncuların durumunu masaya yatırdıktan sonra kararını verecek olan Galatasaray, bilgi toplayıp maliyet hesabı yapıyor.

Ve Galatasaray bir transfer bombası daha patlatıyor! Osimhen'in milli takımdan arkadaşı geliyor

Bissouma ile anlaşmasına karşın özel hayatı ve mevcut fiziksel durumu hakkında çekinceleri bulunan yönetim, frene bastı. Tottenham forması giyen Malili oyuncu için bekleme kararı alan sarı kırmızılılar, Belçika ekibi Club Brugge forması giyen Raphael Onyedika için harekete geçti.

Ve Galatasaray bir transfer bombası daha patlatıyor! Osimhen'in milli takımdan arkadaşı geliyor

VICTOR OSIMHEN İLE OYNUYOR

Osimhen'le birlikte Nijerya Milli Takım forması da giyen 24 yaşındaki Onyedika hem yaşı hem de potansiyeli itibariyle listenin ilk sırasına geçmiş durumda. Barış Alper'in kalması halinde Zaniolo ile yolları ayırmayı düşünen sarı-kırmızılılar, orta sahaya Onyedika'yı almayı planlıyor.

Ve Galatasaray bir transfer bombası daha patlatıyor! Osimhen'in milli takımdan arkadaşı geliyor

Genç orta saha için Club Brugge ile temaslara başlayan Galatasaray, 20 milyon euro'yu gözden çıkarmış durumda. Belçikalı gazeteci Sacha Tavolieri'nin haberine göre Bissouma'dan vazgeçen Galatasaray tamamen Onyedika'ya odaklandı.

Ve Galatasaray bir transfer bombası daha patlatıyor! Osimhen'in milli takımdan arkadaşı geliyor

GEÇEN YIL LİSTEDEYDİ

Sarı-kırmızılı takımın Onyedika aşkı yeni alevlenmedi. Danimarka'da parladıktan sonra Club Brugge'de zirve yapan genç futbolcu geçen sezon yaz döneminde de Galatasaray'ın transfer listesindeydi. Yönetim o dönemde tercihini başka isimlerden yana kullansa da Onyedika her zaman yakından takip edildi.

