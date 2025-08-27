Cuesta transferinde büyük ters köşe! Galatasaray'a müjdeli haber geldi
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da transfer durumu merakla takip edilen Carlos Cuesta ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kolombiyalı futbolcu için son olarak müjdeli haberi Almanlar duyurdu. İşte detaylar...
Yaz transfer döneminde hareketli günler geçiren Galatasaray, gönderilecek oyuncular için de hamlelerini yapıyor. Okan Buruk'un verdiği rapor doğrultusunda, takımdan ayrılması beklenen oyunculardan bir tanesi, geçtiğimiz sezon kadroya katılan Carlos Cuesta.
Kolombiyalı oyuncu için Rus ekibi Spartak Moskova devreye girmiş fakat Rus medyasında yer alan haberlere göre, 26 yaşındaki oyuncu sağlık kontrollerinden geçemediği gerekçesiyle transferden vazgeçilmişti.
Cuesta hakkında bir diğer iddia ise, oyuncunun Rusya'daki savaş sebebiyle ülkede top koşturmak istememesiydi. Savunma oyuncusu için görüşmelerini sürdüren bir talip daha ortaya çıktı.
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Vasco da Gama, Cuesta'nın transferinde hala ısrarcı olmaya devam ediyor. Footboom'da yer alan habere göre Kolombiyalı savunmacı, Brezilya ekibinin en büyük önceliği olmaya devam ediyor. Transferde yanıtsız kalan soru ise Galatasaray'ın bonservis için istediği rakam olacak. Uygun maliyetler oluştuğu takdirde Vasco da Gama, Cuesta için şartları zorlayacak.