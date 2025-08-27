CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Cuesta transferinde büyük ters köşe! Galatasaray'a müjdeli haber geldi

Cuesta transferinde büyük ters köşe! Galatasaray'a müjdeli haber geldi

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da transfer durumu merakla takip edilen Carlos Cuesta ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kolombiyalı futbolcu için son olarak müjdeli haberi Almanlar duyurdu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2025 Çarşamba 13:03
Cuesta transferinde büyük ters köşe! Galatasaray'a müjdeli haber geldi

Yaz transfer döneminde hareketli günler geçiren Galatasaray, gönderilecek oyuncular için de hamlelerini yapıyor. Okan Buruk'un verdiği rapor doğrultusunda, takımdan ayrılması beklenen oyunculardan bir tanesi, geçtiğimiz sezon kadroya katılan Carlos Cuesta.

Cuesta transferinde büyük ters köşe! Galatasaray'a müjdeli haber geldi

Kolombiyalı oyuncu için Rus ekibi Spartak Moskova devreye girmiş fakat Rus medyasında yer alan haberlere göre, 26 yaşındaki oyuncu sağlık kontrollerinden geçemediği gerekçesiyle transferden vazgeçilmişti.

Cuesta transferinde büyük ters köşe! Galatasaray'a müjdeli haber geldi

Cuesta hakkında bir diğer iddia ise, oyuncunun Rusya'daki savaş sebebiyle ülkede top koşturmak istememesiydi. Savunma oyuncusu için görüşmelerini sürdüren bir talip daha ortaya çıktı.

Cuesta transferinde büyük ters köşe! Galatasaray'a müjdeli haber geldi

Vasco da Gama, Cuesta'nın transferinde hala ısrarcı olmaya devam ediyor. Footboom'da yer alan habere göre Kolombiyalı savunmacı, Brezilya ekibinin en büyük önceliği olmaya devam ediyor. Transferde yanıtsız kalan soru ise Galatasaray'ın bonservis için istediği rakam olacak. Uygun maliyetler oluştuğu takdirde Vasco da Gama, Cuesta için şartları zorlayacak.

Cuesta transferinde büyük ters köşe! Galatasaray'a müjdeli haber geldi

İŞTE O HABER

