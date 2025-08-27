Cuesta transferinde büyük ters köşe! Galatasaray'a müjdeli haber geldi

Vasco da Gama, Cuesta'nın transferinde hala ısrarcı olmaya devam ediyor. Footboom'da yer alan habere göre Kolombiyalı savunmacı, Brezilya ekibinin en büyük önceliği olmaya devam ediyor. Transferde yanıtsız kalan soru ise Galatasaray'ın bonservis için istediği rakam olacak. Uygun maliyetler oluştuğu takdirde Vasco da Gama, Cuesta için şartları zorlayacak.