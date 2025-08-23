Galatasaray transferde B planını yaptı! Barış Alper giderse o yıldız gelecek

Galatasaray'da tüm gözler Barış Alper Yılmaz'a çevrildi. Futbolcunun takımdaki durumu merakla takip edilirken sarı-kırmızılı camia B planını yaptı. Milli futbolcu takımdan ayrılırsa yerine Barcelona'dan o yıldız getirilecek. İşte haberin detayları...
Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın takımdan ayrılma ihtimaline karşı Barcelona'nın 19 yaşındaki hücum oyuncusu Roony Bardghji için devreye girdi. İsveçli futbolcu yaz transfer döneminde Kopenhag'dan Barcelona'ya katılmıştı. Avrupa'nın gelecek vadeden yetenekleri arasında gösterilen Bardghji, kısa sürede dikkatleri üzerine çekti.
Barcelona, genç oyuncuyu uzun vadeli bir yatırım olarak görüyor. Ancak teknik direktör Hansi Flick yönetiminde kadroda şans bulması kolay görünmüyor. Katalan ekibi, oyuncunun gelişimi için kiralama seçeneğine sıcak bakıyor.
Barcelona, Bardghji'nin süre alabileceği bir takıma gönderilmesini istiyor. Kiralık sözleşmede düzenli forma giymesini garanti altına alacak özel maddeler yer alabilir.
İspanyol basınından Fichajes'in haberine göre Galatasaray, genç yıldızı kadrosuna katmak isteyen kulüpler arasında öne çıkıyor. Sarı-kırmızılılar, hem Süper Lig'de hem Avrupa'da rekabetçi bir kadro kurma hedefinde. Bardghji'nin hızlı ve yaratıcı oyun tarzının takıma ciddi katkı sağlayacağı düşünülüyor.
Roony Bardghji, kariyerinin bu aşamasında düzenli oynamak istiyor. Barcelona ise oyuncunun gelişimini hızlandıracak doğru adresi arıyor. Transfer süreci, yaz döneminin dikkat çeken dosyalarından biri olacak.