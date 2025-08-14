TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Benjamin Pavard gelişmesi! İtalyanlar istenen rakamı duyurdu

Savunma hattına transfer yapması beklenen Galatasaray'da flaş Benjamin Pavard gelişmesi yaşanıyor. İtalyan basını sarı kırmızılıların yıldız oyuncu için ilgisini doğrularken Inter'in istediği transfer ücretini sayfalarına taşıdı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray, savunma hattını güçlendirmek için transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.
Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hareket eden sarı-kırmızılı yönetim, Victor Osimhen ve Leroy Sane'nin ardından dünya çapında ses getirecek bir ismi kadrosuna katmak için kolları sıvadı.
İSTENEN RAKAM BELLİ OLDU
La Gazetta della Sport'un haberine göre; Galatasaray, Benjamin Pavard ile ilgisini sürdürüyor.
