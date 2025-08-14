CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Benjamin Pavard gelişmesi! İtalyanlar istenen rakamı duyurdu

Savunma hattına transfer yapması beklenen Galatasaray'da flaş Benjamin Pavard gelişmesi yaşanıyor. İtalyan basını sarı kırmızılıların yıldız oyuncu için ilgisini doğrularken Inter'in istediği transfer ücretini sayfalarına taşıdı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2025 Perşembe 10:41
Galatasaray, savunma hattını güçlendirmek için transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hareket eden sarı-kırmızılı yönetim, Victor Osimhen ve Leroy Sane'nin ardından dünya çapında ses getirecek bir ismi kadrosuna katmak için kolları sıvadı.

İSTENEN RAKAM BELLİ OLDU

La Gazetta della Sport'un haberine göre; Galatasaray, Benjamin Pavard ile ilgisini sürdürüyor.

Haberde, Inter'in Fransız oyuncu için 15-20 milyon Euro arasında bir bonservis bedeli istediği belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Benjamin Pavard gelişmesi! İtalyanlar istenen rakamı duyurdu

29 yaşındaki tecrübeli savunmacı, hem stoper hem de sağ bek pozisyonlarında görev yapabiliyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Benjamin Pavard gelişmesi! İtalyanlar istenen rakamı duyurdu

Benjamin Pavard geçtiğimiz sezon 37 maçta görev alırken 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

