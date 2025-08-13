CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Ederson için geri sayım! İmza an meselesi

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Ederson için geri sayım! İmza an meselesi

Bir an önce kaleci transferini bitirmeye çalışan Galatasaray, Ederson'da son düzlüğe geldi. Sarı kırmızılıların Manchester City ile bonservis konusunda anlaşmak üzere olduğu belirtildi. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2025 Çarşamba 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Ederson için geri sayım! İmza an meselesi

Brezilyalı kaleci ile her konuda anlaşma sağlayan sarı-kırmızılı yönetim, kulübü Manchester City'nin istediği bonservis seviyesine çok yaklaştı. En kısa süre içerisinde kadrosunu bir kaleci transferiyle güçlendirmek isteyen G.Saray'da gündemdeki 1 numaralı isim Manchester City'nin Brezilyalı eldiveni Ederson. Eski takım arkadaşı Leroy Sane'den G.Saray hakkında olumlu referans alan, Brezilya Milli Takım Kaleci Antrenörü Claudio Taffarel ile de konuşan Ederson, kısa sürede sarı-kırmızılılarla söz kesti.

HABERİ
SESLİ DİNLE

00:05 00:10
1x
Tüm Sesli Haberler
TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Ederson için geri sayım! İmza an meselesi

G.Saray'da gelecek isimler kadar gidecek oyuncular da merakla bekleniyor. Özellikle yabancı oyuncular üzerindeki değişiklik planlama açısından çok büyük önem taşıyor. Morata ve Frankowski ile vedalaştıktan sonra sarı-kırmızılı takımın kadrosunda toplamda 14 yabancı kaldı. Cuesta ile Nelsson'a lisans çıkartmayan sarı-kırmızılılar, Köhn ve Zaniolo ile de yollarını ayırmaya hazırlanıyor. 4 yıldızın gidişiyle yabancı sayısı 10'a düşecek. Böylece kontenjanda önemli bir yer açılacak ve maddi gelir sağlanacak. Minimum iki yabancı transferi bekleniyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Ederson için geri sayım! İmza an meselesi

31 yaşındaki kaleci konusunda önemli bir mesafe kat eden sarı-kırmızılılar, oyuncu ile prensip anlaşmasına vardı. Şampiyonlar Ligi'nin de etkisiyle Ederson ile 3 senelik sözlü anlaşmaya varan yönetim, Manchester City ile görüşmelerini sürdürüyor. Tarafların kısa süre içinde anlaşması bekleniyor. Zamanın daralması ve eldeki yabancıların da tek tek gitmesi nedeniyle bonservis bedelinde artışa giden yönetim, sona yaklaştı.

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Ederson için geri sayım! İmza an meselesi

Trafford'u aldığı için Ederson'u bırakması beklenen Manchester City ile 10 milyon euro'luk bonservis bedeli karşılığında anlaşma sağlanacağı tahmin ediliyor. Ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano da Ederson transferinde önemli gelişmeler yaşandığını yazdı. Romano, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Galatasaray, Ederson için Manchester City'e teklifte bulundu. Görüşmeler hem kulüp hem de oyuncu bazında sürüyor" ifadelerini kullandı.

REKLAM - Türk Telekom
Yabancı basın: Mou, Van Persie'ye ders verdi!
DİĞER
Fenerbahçe'ye Şampiyonlar Ligi'nden çılgın gelir! Feyenoord zaferi kasayı doldurdu...
Ankara'da bir ilk! Başkan Erdoğan Gürcistan ile ticaret hedefini açıkladı: Hedef 5 milyar dolar
G.Saray'a transferde dev rakip!
G.Saray'da Singo pazarlıkları! Monaco'nun talebi...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Yabancı basın: Mou, Van Persie'ye ders verdi! Yabancı basın: Mou, Van Persie'ye ders verdi! 01:39
Yabancı basın: Mou, Van Persie'ye ders verdi! Yabancı basın: Mou, Van Persie'ye ders verdi! 01:39
G.Saray'a transferde dev rakip! G.Saray'a transferde dev rakip! 01:07
F.Bahçe kasasını doldurdu! Dev gelir F.Bahçe kasasını doldurdu! Dev gelir 01:06
F.Bahçe'nin rakibi belli oldu! F.Bahçe'nin rakibi belli oldu! 01:06
Kerem Aktürkoğlu için Fenerbahçe'ye kötü haber Kerem Aktürkoğlu için Fenerbahçe'ye kötü haber 01:06
Daha Eski
Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması! Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması! 01:06
Mou'dan transfer sorusuna yanıt! Mou'dan transfer sorusuna yanıt! 01:06
Mou: Feyenoord'u hep yendim Mou: Feyenoord'u hep yendim 01:06
F.Bahçe Kadıköy'de turladı! F.Bahçe Kadıköy'de turladı! 01:06
F.Bahçe'de Duran şoku! Sakatlık... F.Bahçe'de Duran şoku! Sakatlık... 01:06
F.Bahçe-Feyenoord maçında skandal karar! F.Bahçe-Feyenoord maçında skandal karar! 01:06