TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Ederson için geri sayım! İmza an meselesi

Brezilyalı kaleci ile her konuda anlaşma sağlayan sarı-kırmızılı yönetim, kulübü Manchester City'nin istediği bonservis seviyesine çok yaklaştı. En kısa süre içerisinde kadrosunu bir kaleci transferiyle güçlendirmek isteyen G.Saray'da gündemdeki 1 numaralı isim Manchester City'nin Brezilyalı eldiveni Ederson. Eski takım arkadaşı Leroy Sane'den G.Saray hakkında olumlu referans alan, Brezilya Milli Takım Kaleci Antrenörü Claudio Taffarel ile de konuşan Ederson, kısa sürede sarı-kırmızılılarla söz kesti.

G.Saray'da gelecek isimler kadar gidecek oyuncular da merakla bekleniyor. Özellikle yabancı oyuncular üzerindeki değişiklik planlama açısından çok büyük önem taşıyor. Morata ve Frankowski ile vedalaştıktan sonra sarı-kırmızılı takımın kadrosunda toplamda 14 yabancı kaldı. Cuesta ile Nelsson'a lisans çıkartmayan sarı-kırmızılılar, Köhn ve Zaniolo ile de yollarını ayırmaya hazırlanıyor. 4 yıldızın gidişiyle yabancı sayısı 10'a düşecek. Böylece kontenjanda önemli bir yer açılacak ve maddi gelir sağlanacak. Minimum iki yabancı transferi bekleniyor.