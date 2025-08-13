TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Ederson için geri sayım! İmza an meselesi

Bir an önce kaleci transferini bitirmeye çalışan Galatasaray, Ederson'da son düzlüğe geldi. Sarı kırmızılıların Manchester City ile bonservis konusunda anlaşmak üzere olduğu belirtildi. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberleri
Brezilyalı kaleci ile her konuda anlaşma sağlayan sarı-kırmızılı yönetim, kulübü Manchester City'nin istediği bonservis seviyesine çok yaklaştı. En kısa süre içerisinde kadrosunu bir kaleci transferiyle güçlendirmek isteyen G.Saray'da gündemdeki 1 numaralı isim Manchester City'nin Brezilyalı eldiveni Ederson. Eski takım arkadaşı Leroy Sane'den G.Saray hakkında olumlu referans alan, Brezilya Milli Takım Kaleci Antrenörü Claudio Taffarel ile de konuşan Ederson, kısa sürede sarı-kırmızılılarla söz kesti.
G.Saray'da gelecek isimler kadar gidecek oyuncular da merakla bekleniyor. Özellikle yabancı oyuncular üzerindeki değişiklik planlama açısından çok büyük önem taşıyor. Morata ve Frankowski ile vedalaştıktan sonra sarı-kırmızılı takımın kadrosunda toplamda 14 yabancı kaldı. Cuesta ile Nelsson'a lisans çıkartmayan sarı-kırmızılılar, Köhn ve Zaniolo ile de yollarını ayırmaya hazırlanıyor. 4 yıldızın gidişiyle yabancı sayısı 10'a düşecek. Böylece kontenjanda önemli bir yer açılacak ve maddi gelir sağlanacak. Minimum iki yabancı transferi bekleniyor.
31 yaşındaki kaleci konusunda önemli bir mesafe kat eden sarı-kırmızılılar, oyuncu ile prensip anlaşmasına vardı. Şampiyonlar Ligi'nin de etkisiyle Ederson ile 3 senelik sözlü anlaşmaya varan yönetim, Manchester City ile görüşmelerini sürdürüyor. Tarafların kısa süre içinde anlaşması bekleniyor. Zamanın daralması ve eldeki yabancıların da tek tek gitmesi nedeniyle bonservis bedelinde artışa giden yönetim, sona yaklaştı.
Trafford'u aldığı için Ederson'u bırakması beklenen Manchester City ile 10 milyon euro'luk bonservis bedeli karşılığında anlaşma sağlanacağı tahmin ediliyor. Ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano da Ederson transferinde önemli gelişmeler yaşandığını yazdı. Romano, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Galatasaray, Ederson için Manchester City'e teklifte bulundu. Görüşmeler hem kulüp hem de oyuncu bazında sürüyor" ifadelerini kullandı.