Okan Buruk ve Kerem Aktürkoğlu birbirlerini takipten çıktılar!

Galatasaray'dan Portekiz ekibi Benfica'ya transfer olan ve son günlerde adı Fenerbahçe ile anılan milli yıldız Kerem Aktürkoğlu ve sarı kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk birbirlerini karşılıklı takipten çıktılar.

09 Ağustos 2025 Cumartesi 23:43
Fenerbahçe'nin renklerine katmak için uğraş verdiği Benfica'da forma giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, İstanbul'a dönmek için gün sayıyor.

Portekiz ekibiyle transfer görüşmeleri sürerken Kerem ve eski hocası Okan Buruk arasında flaş bir gelişme yaşandı.

ÖNCE BURUK SONRA KEREM

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, instagram hesabından takip ettiği Kerem Aktürkoğlu'nu takipten çıkardı.

Buruk'un bu hamlesi sonrası milli futbolcudan karşı hamle geldi. Kerem de eski hocasını takipten çıkardı.

İkili arasındaki bu karşılıklı hamle kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi.

