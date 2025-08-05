TRANSFER HABERİ | Galatasaray'ın sağ beki Almanya'dan: Josip Stanisic

Yeni sezon öncesi özellikle Avrupa'da güçlü bir kadro ile mücadele etmek isteyen Galatasaray, transferde yönünü sağ bek bölgesine çevirdi. Sarı kırmızılılar, aradığı ismi Almanya'da buldu. İşte Cimbom'un Josip Stanisic hamlesi... | Son dakika GS spor haberleri
Hırvatistan Milli Takım forması da giyen 25 yaşındaki başarılı oyuncu, teknik direktör Okan Buruk'un da tarifine birebir uyuyor.
Kariyerinin yarısını sağ bekte kalan yarısını da stoperde geçiren, görev verildiğinde sol bekte de görev yapabilen Stanisic, çok yönlü bir oyuncu.
OPSİYON OLMAYACAK
Almanya doğumlu Hırvat yıldız için kiralama teklifinde bulunan sarı-kırmızılılar zorunlu satın alma opsiyonu olmadan oyuncuyu almaya çalışıyor. Stanisic geçen sezon bir opsiyon bulunmadan Leverkusen forması giymişti.
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Hırvat bir ailenin oğlu olan Josip Stanisic, Almanya'da doğup büyüdü. Almanya U17 Milli Takımı'nda da forma giyen ancak daha sonra Hırvatistan Milli Takımı'nı tercih eden Stanisic, 17 yaşında bedelsiz olarak Bayern Münih altyapısına dahil oldu. 25 yaşındaki oyuncu, buradaki formuyla A Takıma kadar yükseldi.
SAKATLIĞI ATLATTI
Geçen yıl dizinde oluşan yırtık nedeniyle Leverkusen'de sezonun yarısını kaçıran Stanisic, ardından 14 lig maçında şans buldu. Bu sezon Kulüpler Dünya Kupası'nda Bayern ile sahaya çıkan Stanisic, eski formuna kavuştu.