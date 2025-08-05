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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ | Galatasaray'ın sağ beki Almanya'dan: Josip Stanisic

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'ın sağ beki Almanya'dan: Josip Stanisic

Yeni sezon öncesi özellikle Avrupa'da güçlü bir kadro ile mücadele etmek isteyen Galatasaray, transferde yönünü sağ bek bölgesine çevirdi. Sarı kırmızılılar, aradığı ismi Almanya'da buldu. İşte Cimbom'un Josip Stanisic hamlesi... | Son dakika GS spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2025 Salı 06:50
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TRANSFER HABERİ | Galatasaray'ın sağ beki Almanya'dan: Josip Stanisic

Savunmaya önemli bir takviye yapmak isteyen sarı- kırmızılılar, görüştüğü isimlerle henüz anlaşamadı.

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TRANSFER HABERİ | Galatasaray'ın sağ beki Almanya'dan: Josip Stanisic

Monaco forması giyen Wilfred Singo'nun bonservisini 25 milyonun altına çekemediği için frene basan sarı-kırmızılılar, Bayern Münih forması giyen eski yıldızı Sacha Boey'i ise bir türlü ikna edemedi.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'ın sağ beki Almanya'dan: Josip Stanisic

Bunun üzerine yeni isimlere yönelen Cimbom, rotayı yine Bayern Münih'e çevirdi. G.Saray yönetimi, geçen sezon Leverkusen'de kiralık oynayan Josip Stanisic'i istiyor.

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TRANSFER HABERİ | Galatasaray'ın sağ beki Almanya'dan: Josip Stanisic

Hırvatistan Milli Takım forması da giyen 25 yaşındaki başarılı oyuncu, teknik direktör Okan Buruk'un da tarifine birebir uyuyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'ın sağ beki Almanya'dan: Josip Stanisic

Kariyerinin yarısını sağ bekte kalan yarısını da stoperde geçiren, görev verildiğinde sol bekte de görev yapabilen Stanisic, çok yönlü bir oyuncu.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'ın sağ beki Almanya'dan: Josip Stanisic

OPSİYON OLMAYACAK

Almanya doğumlu Hırvat yıldız için kiralama teklifinde bulunan sarı-kırmızılılar zorunlu satın alma opsiyonu olmadan oyuncuyu almaya çalışıyor. Stanisic geçen sezon bir opsiyon bulunmadan Leverkusen forması giymişti.

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TRANSFER HABERİ | Galatasaray'ın sağ beki Almanya'dan: Josip Stanisic

ALTYAPIDAN YÜKSELDİ

Hırvat bir ailenin oğlu olan Josip Stanisic, Almanya'da doğup büyüdü. Almanya U17 Milli Takımı'nda da forma giyen ancak daha sonra Hırvatistan Milli Takımı'nı tercih eden Stanisic, 17 yaşında bedelsiz olarak Bayern Münih altyapısına dahil oldu. 25 yaşındaki oyuncu, buradaki formuyla A Takıma kadar yükseldi.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'ın sağ beki Almanya'dan: Josip Stanisic

SAKATLIĞI ATLATTI

Geçen yıl dizinde oluşan yırtık nedeniyle Leverkusen'de sezonun yarısını kaçıran Stanisic, ardından 14 lig maçında şans buldu. Bu sezon Kulüpler Dünya Kupası'nda Bayern ile sahaya çıkan Stanisic, eski formuna kavuştu.

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