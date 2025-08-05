Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz gelişmesi! Transferi...

BARIŞ'IN TAVRI MEST ETTİ Daha önce Nottingham Forest ve West Ham United'ın teklifte bulunduğu Barış için menajerler vasıtasıyla yeni teklifler de geliyor. Yeni sezonda önemli bir kadro oluşturmak için Barış Alper'i bırakmak istemeyen yönetim, gelecek sezon eğer gitmek isterse transferinde kolaylık sağlanacağının sözünü verdi.