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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz gelişmesi! Transferi...

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz gelişmesi! Transferi...

Yaşanan ayrılıkların ardından yıldız oyuncularını takımda tutmak isteyen Galatasaray'da dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılılarda özellikle İngiltere Premier Lig'den talipleri bulunan Barış Alper Yılmaz ile ilgili karar çıktı. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2025 Salı 06:50
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Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz gelişmesi! Transferi...

Bu sezon tüm planlarını Süper Lig'de şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi'nde başarı üzerine kuran sarı-kırmızılılar, mevcut kadrosunu korumak istiyor.

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz gelişmesi! Transferi...

Muslera ve Mertens'in ayrılığını henüz dolduramayan G.Saray yönetimi, as takımda forma giyen hiçbir isimle vedalaşmayacak.

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz gelişmesi! Transferi...

Bu isimlerin başında ise Barış Alper Yılmaz geliyor. İngiltere'den önemli talipleri bulunan Barış Alper Yılmaz'ın satışı veto edildi.

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Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz gelişmesi! Transferi...

Milli yıldıza ancak gelecek sezon için bir ayrılığın söz konusu olabileceği iletildi.

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz gelişmesi! Transferi...

Başkan Dursun Özbek, Barış Alper Yılmaz'ın gidişine izin vermiyor.

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz gelişmesi! Transferi...

BARIŞ'IN TAVRI MEST ETTİ

Daha önce Nottingham Forest ve West Ham United'ın teklifte bulunduğu Barış için menajerler vasıtasıyla yeni teklifler de geliyor. Yeni sezonda önemli bir kadro oluşturmak için Barış Alper'i bırakmak istemeyen yönetim, gelecek sezon eğer gitmek isterse transferinde kolaylık sağlanacağının sözünü verdi.

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Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz gelişmesi! Transferi...

Milli oyuncu da tüm çalışmalarını takımda kalıyormuş gibi yapıyor ve ayrılık için yönetimden herhangi bir talepte bulunmuyor. Barış'ın kulübü sahiplenen bu tavrı sarı kırmızılı yönetimi çok mutlu ediyor.

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