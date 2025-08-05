Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz gelişmesi! Transferi...

Yaşanan ayrılıkların ardından yıldız oyuncularını takımda tutmak isteyen Galatasaray'da dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılılarda özellikle İngiltere Premier Lig'den talipleri bulunan Barış Alper Yılmaz ile ilgili karar çıktı. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberleri
Milli yıldıza ancak gelecek sezon için bir ayrılığın söz konusu olabileceği iletildi.
Başkan Dursun Özbek, Barış Alper Yılmaz'ın gidişine izin vermiyor.
BARIŞ'IN TAVRI MEST ETTİ
Daha önce Nottingham Forest ve West Ham United'ın teklifte bulunduğu Barış için menajerler vasıtasıyla yeni teklifler de geliyor. Yeni sezonda önemli bir kadro oluşturmak için Barış Alper'i bırakmak istemeyen yönetim, gelecek sezon eğer gitmek isterse transferinde kolaylık sağlanacağının sözünü verdi.
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Milli oyuncu da tüm çalışmalarını takımda kalıyormuş gibi yapıyor ve ayrılık için yönetimden herhangi bir talepte bulunmuyor. Barış'ın kulübü sahiplenen bu tavrı sarı kırmızılı yönetimi çok mutlu ediyor.