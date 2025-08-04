Galatasaray'dan transfer seferi! Hedefte 3 yıldız birden var
Galatasaray'da yeni sezonun transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-kırmızılılar, Sane ve Osimhen transferlerinin ardından eksik bölgelere takviye yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak Cimbom'un hem kaleci hem de savunma hattı için gündemine aldığı isimlere yönelik transfer hamlelerinde bulunacağı öğrenildi. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)
Galatasaray HaberleriGiriş Tarihi: 04 Ağustos 2025 Pazartesi 06:50Güncelleme Tarihi: 04 Ağustos 2025 Pazartesi 12:49
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Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek'in talimatıyla transferle ilgilenen Sportif A.Ş Başkan Vekili Abdullah Kavukcu ve menajer George Gardi, kulübe çok önemli isimler kazandırmaya devam etmek istiyor. Osimhen ve Sane'nin ardından hiçbir transferin imkansız olmadığını gösteren sarı-kırmızılılar yine çok önemli isimlerle temas halinde bulunuyor.
İlk olarak Fransız ekibi PSG ile iki yıldız için temaslarda bulunulacak. Takımdan ayrılması beklenen Donnarumma listenin ilk sırasındaki isim oldu.
YILDIZLARLA DÖNECEKLER
PSG'nin bonservis bedeli kazanmak istediği için ayrılığa zorladığı İtalyan eldiven ve menajeriyle görüşecek olan İtalyan menajer Gardi, rotayı Fransa'dan çevirmeyecek.
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Yine PSG forması giyen 21 yaşındaki stoper Beraldo için de şartlar zorlanacak.
Donnarumma'dan istediğini alamaması halinde İngiltere'de Ederson ve Alisson için son görüşmelerini yapacak olan Gardi, Boey için de Bayern'den randevu aldı. Daha sonra Gardi'ye katılacak olan Abdullah Kavukcu, İstanbul'a eli boş dönmek istemiyor.