Galatasaray'dan transfer seferi! Hedefte 3 yıldız birden var

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Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek'in talimatıyla transferle ilgilenen Sportif A.Ş Başkan Vekili Abdullah Kavukcu ve menajer George Gardi, kulübe çok önemli isimler kazandırmaya devam etmek istiyor. Osimhen ve Sane'nin ardından hiçbir transferin imkansız olmadığını gösteren sarı-kırmızılılar yine çok önemli isimlerle temas halinde bulunuyor.