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Haberler Galatasaray Galatasaray'dan transfer seferi! Hedefte 3 yıldız birden var

Galatasaray'dan transfer seferi! Hedefte 3 yıldız birden var

Galatasaray'da yeni sezonun transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-kırmızılılar, Sane ve Osimhen transferlerinin ardından eksik bölgelere takviye yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak Cimbom'un hem kaleci hem de savunma hattı için gündemine aldığı isimlere yönelik transfer hamlelerinde bulunacağı öğrenildi. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2025 Pazartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 04 Ağustos 2025 Pazartesi 12:49
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Galatasaray'dan transfer seferi! Hedefte 3 yıldız birden var

Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek'in talimatıyla transferle ilgilenen Sportif A.Ş Başkan Vekili Abdullah Kavukcu ve menajer George Gardi, kulübe çok önemli isimler kazandırmaya devam etmek istiyor. Osimhen ve Sane'nin ardından hiçbir transferin imkansız olmadığını gösteren sarı-kırmızılılar yine çok önemli isimlerle temas halinde bulunuyor.

Galatasaray'dan transfer seferi! Hedefte 3 yıldız birden var

İlk olarak Fransız ekibi PSG ile iki yıldız için temaslarda bulunulacak. Takımdan ayrılması beklenen Donnarumma listenin ilk sırasındaki isim oldu.

Galatasaray'dan transfer seferi! Hedefte 3 yıldız birden var

YILDIZLARLA DÖNECEKLER

PSG'nin bonservis bedeli kazanmak istediği için ayrılığa zorladığı İtalyan eldiven ve menajeriyle görüşecek olan İtalyan menajer Gardi, rotayı Fransa'dan çevirmeyecek.

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Galatasaray'dan transfer seferi! Hedefte 3 yıldız birden var

Yine PSG forması giyen 21 yaşındaki stoper Beraldo için de şartlar zorlanacak.

Galatasaray'dan transfer seferi! Hedefte 3 yıldız birden var

Donnarumma'dan istediğini alamaması halinde İngiltere'de Ederson ve Alisson için son görüşmelerini yapacak olan Gardi, Boey için de Bayern'den randevu aldı. Daha sonra Gardi'ye katılacak olan Abdullah Kavukcu, İstanbul'a eli boş dönmek istemiyor.

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