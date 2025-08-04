GALATASARAY HABERLERİ - Gaziantep FK maçında forvette kim oynayacak? Osimhen ve Icardi…

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Tüm G.Saray taraftarı muradına erdi ve Osimhen sadece imzayı atmakla kalmadı artık takımla birlikte çalışmalara da başladı.

Türkiye'de yüzyılın transferi olan Nijeryalı yıldızın bir an önce hazır hale gelmesi için teknik heyet ve sağlık heyeti seferber olmuş durumda.