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Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ - Gaziantep FK maçında forvette kim oynayacak? Osimhen ve Icardi…

GALATASARAY HABERLERİ - Gaziantep FK maçında forvette kim oynayacak? Osimhen ve Icardi…

Son 3 sezonun şampiyonu Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in açılış maçında Gaziantep FK'ya konuk olacak. Sarı kırmızılılarda en ileri uçta hangis ismin görev alacağı merak konusu olurken Okan Buruk, Victor Osimhen ve Mauro Icardi hakkında kararını verdi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2025 Pazartesi 10:44
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GALATASARAY HABERLERİ - Gaziantep FK maçında forvette kim oynayacak? Osimhen ve Icardi…

Tüm G.Saray taraftarı muradına erdi ve Osimhen sadece imzayı atmakla kalmadı artık takımla birlikte çalışmalara da başladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Gaziantep FK maçında forvette kim oynayacak? Osimhen ve Icardi…

Türkiye'de yüzyılın transferi olan Nijeryalı yıldızın bir an önce hazır hale gelmesi için teknik heyet ve sağlık heyeti seferber olmuş durumda.

GALATASARAY HABERLERİ - Gaziantep FK maçında forvette kim oynayacak? Osimhen ve Icardi…

Uzayan transfer sürecinde teknik heyetin verdiği rapor doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Osimhen, İstanbul'a iyi bir halde geldi. Ancak maç formu eksik olduğu için Nijeryalı yıldız riske edilmeyecek.

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GALATASARAY HABERLERİ - Gaziantep FK maçında forvette kim oynayacak? Osimhen ve Icardi…

ICARDI DE RİSKE EDİLMEYECEK

Teknik direktör Okan Buruk, her ihtimali göz önünde bulundurarak Osimhen'i, cuma günü G.Antep FK ile deplasmanda oynanacak Süper Lig ilk hafta maçının kadrosuna dahil edecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Gaziantep FK maçında forvette kim oynayacak? Osimhen ve Icardi…

Lisansı çıktığı için oynamasında bir engel bulunmayan Osimhen'in maçın gidişatına göre süre alma ihtimali bulunuyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Gaziantep FK maçında forvette kim oynayacak? Osimhen ve Icardi…

Oyuncusuyla ilgili durumunu bu haftaki idmanlarla netleştirecek olan Okan Buruk, uzun bir sakatlıktan çıkan Arjantinli yıldızı Mauro İcardi'yi de ilk haftada riske atmayacak.

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