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Haberler Galatasaray Gardi’den kaleci seferi

Gardi’den kaleci seferi

Sezona Günay ile başlayacak olan G.Saray'da en kısa sürede forma rekabetini üst seviyeye taşıyacak önemli bir isim için çalışmalar sürüyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2025 Pazar 06:50
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Gardi’den kaleci seferi

Bunun için de yeniden menajer George Gardi görevlendirildi. Bu konuda artık zamanı kalmayan sarı- kırmızılılarda, Osimhen'in transferinde kilit rol oynayan Gardi, imza törenine bile kalmadan hemen yurt dışına çıktı. Başkan Dursun Özbek tarafından görevlendirilen İtalyan menajerin hedefinde 4 isim bulunuyor. Listenin ilk sırasında yer alan PSG'nin 1 numarası Donnarumma için görüşecek olan Gardi, ayrıca Lucas Beraldo sürecini de bizzat yürütecek. Ardından Manchester City'nin indirime gitmediği Ederson için son bir kez nabız yoklayıp rest çekecek olan Gardi, İngiltere'de Alisson Becker için de yeni görüşmelerde bulunacak. Son olarak Botafogo forması giyen Victor'un temsilcisi ile bir görüşme gerçekleştirecek olan Gardi bu 4 isimden birisini bitirmeye çalışacak.

DONNARUMMA'YA 'AYRIL' BASKISI

Sarı kırmızılı takımın transfer listesinde bulunan kaleci Donnarumma, kulübü PSG'den ayrılmaya zorlanıyor. Kulübüyle 1 yıllık sözleşmesi kalan ve yeni anlaşma için orta yol bulamayan İtalyan eldiven artık Fransa'da istenmeyen adam ilan edildi. RMC Sport'un haberine göre PSG, Donnarumma'dan para kazanmak için oyuncuyu ayrılmaya zorluyor.

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