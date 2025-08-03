Süper Lig'de yaz transfer döneminin en dikkat çeken takımlarından biri olan Galatasaray'da 7 imza birden atıldı. Arda Yılmaz, Mustafa Duru, Ömer Özyurt, Görkem Buğra Sağlamdemir, Muhammed Mustafa Cingöz, Mehmet Emin Dabaz ve Arda Arıkan düzenlenen imza töreni ile birlikte sarı kırmızılı formaya bağlandı.
İŞTE KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA
'Galatasaray Futbol Akademisi transfer çalışmaları kapsamında Arda Yılmaz, Mustafa Duru, Ömer Özyurt, Görkem Buğra Sağlamdemir, Muhammed Mustafa Cingöz, Mehmet Emin Dabaz ve Arda Arıkan ile sözleşme imzaladı.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta düzenlenen imza töreninde Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Demircan ve Futbol Akademisi İdari Yetkilileri ile sporcuların aileleri de hazır bulundu.
Yeni transferlerimize Galatasaray forması altında başarılı bir kariyer dileriz.'
Galatasaray Futbol Akademisi transfer çalışmaları kapsamında Arda Yılmaz, Mustafa Duru, Ömer Özyurt, Görkem Buğra Sağlamdemir, Muhammed Mustafa Cingöz, Mehmet Emin Dabaz ve Arda Arıkan ile sözleşme imzaladı. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta düzenlenen imza töreninde… pic.twitter.com/mXdkYZd4GC— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 3, 2025