Galatasaray - Lazio maçı canlı izle | Hazırlık maçı canlı

Trendyol Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, 2025-2026 sezonu öncesi son hazırlık maçında İtalyan ekibi Lazio'yu konuk ediyor.
Sarı-kırmızılılar, yeni sezon hazırlıkları kapsamında karşılaştığı Trendyol 1. Lig takımı Ümraniyespor'u 5-2, Avusturya 2. Futbol Ligi ekibi Admira Wacker'ı 2-1, İtalya temsilcisi Cagliari'yi 3-1 ve Fransa ekibi Strasbourg'u 3-1 mağlup etmişti.
İŞTE MAÇIN 11'LERİ
Galatasaray: Günay, Jakobs, Davinson, Kaan, Abdülkerim, Eren, Sara, Torreira, Lemina, Sallai, Sane
Lazio: Mandas, Hysaj, Marusic, Romagnoli, Tavares, Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru, Cancellieri, Castellanos, Zaccagni
GALATASARAY-LAZİO MÜCADELESİNİ HABERİMİZDEN CANLI OLARAK TAKİP EDEBİLİRSİNİZ...
YILDIZLARA İMZA TÖRENİ
Galatasaray'ın yeni yıldızları Leroy Sane ve Victor Osimhen için maç öncesi imza töreni düzenlendi.
GALATASARAY - LAZIO MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Galatasaray - Lazio hazırlık maçı, 2 Ağustos Cumartesi günü saat 21.00'de başladı. Karşılaşma S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanıyor.