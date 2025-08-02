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Haberler Galatasaray Galatasaray - Lazio maçı canlı izle | Hazırlık maçı canlı

Galatasaray - Lazio maçı canlı izle | Hazırlık maçı canlı

Galatasaray, yeni sezon hazırlık kapsamında İtalyan ekibi Lazio ile karşı karşıya geliyor. Sarı kırmızılıların yeni transferlerinin sahne alacağı hazırlık maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz... | GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2025 Cumartesi 21:10 Güncelleme Tarihi: 02 Ağustos 2025 Cumartesi 23:03
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Galatasaray - Lazio maçı canlı izle | Hazırlık maçı canlı

Trendyol Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, 2025-2026 sezonu öncesi son hazırlık maçında İtalyan ekibi Lazio'yu konuk ediyor.

Sarı-kırmızılılar, yeni sezon hazırlıkları kapsamında karşılaştığı Trendyol 1. Lig takımı Ümraniyespor'u 5-2, Avusturya 2. Futbol Ligi ekibi Admira Wacker'ı 2-1, İtalya temsilcisi Cagliari'yi 3-1 ve Fransa ekibi Strasbourg'u 3-1 mağlup etmişti.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

Galatasaray: Günay, Jakobs, Davinson, Kaan, Abdülkerim, Eren, Sara, Torreira, Lemina, Sallai, Sane

Lazio: Mandas, Hysaj, Marusic, Romagnoli, Tavares, Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru, Cancellieri, Castellanos, Zaccagni

GALATASARAY-LAZİO MÜCADELESİNİ HABERİMİZDEN CANLI OLARAK TAKİP EDEBİLİRSİNİZ...

YILDIZLARA İMZA TÖRENİ

Galatasaray'ın yeni yıldızları Leroy Sane ve Victor Osimhen için maç öncesi imza töreni düzenlendi.

GALATASARAY - LAZIO MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Lazio hazırlık maçı, 2 Ağustos Cumartesi günü saat 21.00'de başladı. Karşılaşma S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanıyor.

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