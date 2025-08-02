TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da yıldız isim sözleşmesini yenileyecek!

Galatasaray'da yeni sezon öncesi sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kadrosuna Leroy Sane ve Victor Osimhen'i katan Cimbom'da diğer yandan iç transfer çalışmaları sürüyor. Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Davinson Sanchez'in maaşına zam beklentisinde olduğu öğrenildi. Sabah'ın haberine göre; İtalyan ekibi Como'dan teklif alan Sanchez, Galatasaray'da mutlu ve sözleşmesini uzatmaya hazır olduğunu menajeri aracılığıyla yönetime iletti. 3.2 milyon Euro garanti para kazanan 29 yaşındaki Kolombiyalı stoperin 2027'de sona erecek sözleşmesinde +1 yıl opsiyon bulunuyor. Galatasaray cephesi, satmayı düşünmediği Sanchez'le yeni anlaşma imzalamaya hazırlanıyor.