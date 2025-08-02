TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da yıldız isim sözleşmesini yenileyecek!

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Sabah'ın haberine göre; İtalyan ekibi Como'dan teklif alan Sanchez, Galatasaray'da mutlu ve sözleşmesini uzatmaya hazır olduğunu menajeri aracılığıyla yönetime iletti.