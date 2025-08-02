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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da yıldız isim sözleşmesini yenileyecek!

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da yıldız isim sözleşmesini yenileyecek!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da iç transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda yıldız isim, sözleşmesini uzatmak istediğini yönetime bildirdi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2025 Cumartesi 15:01 Güncelleme Tarihi: 02 Ağustos 2025 Cumartesi 15:01
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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da yıldız isim sözleşmesini yenileyecek!

Galatasaray'da yeni sezon öncesi sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da yıldız isim sözleşmesini yenileyecek!

Kadrosuna Leroy Sane ve Victor Osimhen'i katan Cimbom'da diğer yandan iç transfer çalışmaları sürüyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da yıldız isim sözleşmesini yenileyecek!

Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Davinson Sanchez'in maaşına zam beklentisinde olduğu öğrenildi.

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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da yıldız isim sözleşmesini yenileyecek!

Sabah'ın haberine göre; İtalyan ekibi Como'dan teklif alan Sanchez, Galatasaray'da mutlu ve sözleşmesini uzatmaya hazır olduğunu menajeri aracılığıyla yönetime iletti.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da yıldız isim sözleşmesini yenileyecek!

3.2 milyon Euro garanti para kazanan 29 yaşındaki Kolombiyalı stoperin 2027'de sona erecek sözleşmesinde +1 yıl opsiyon bulunuyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da yıldız isim sözleşmesini yenileyecek!

Galatasaray cephesi, satmayı düşünmediği Sanchez'le yeni anlaşma imzalamaya hazırlanıyor.

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