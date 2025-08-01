Galatasaray'dan kaleci transferi için açıklama!

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Galatasaray'da kaleci transferi gündemi bir hayli meşgul ediyor.

Konuyla ilgili olarak sarı-kırmızılılarda Başkan Vekili, Abdullah Kavukcu açıklamalarda bulundu.

İŞTE ABDULLAH KAVUKCU'NUN SÖZLERİ:

Kaleciyle alakalı çok farklı isimler konuşuluyor. İsmi konuşulmayan, duymadığınız 3 kaleci var. Gizli bir şekilde yönetiyoruz. Biten bir şey yok. Görüştük mü görüştük. Herkesle görüşüyoruz. Galatasaray'ın şartları, oyuncunun şartları bize oluşursa son kararı hocamız verecek. Parayla ilgili başkanımız karar verdikten sonra... Hocadan önce başkanımızın kararı önemli.