Galatasaray'da Dursun Özbek ve Abdullah Kavukcu'dan Osimhen sözleri!

Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek ve Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, gündeme dair açıklamalarda bulundular.

Bu açıklamaların tümünü haberimizde derledik.

İŞTE DURSUN ÖZBEK'İN AÇIKLAMALARI:

"SANE VE OSIMHEN SADECE RAKAM TRANSFERİ DEĞİL"

"Bir hayal kurduk. Bu hayal ilk başta birçoğuna imkansız gibi görünüyordu. Sonra Türkiye'nin dört bir yanından yediden yetmişe tüm Galatasaraylılar, bizim bu hayalimize ortak oldular. Bu destekle, bu inançla hayalimiz büyüdü. En önemli hedefimiz haline geldi. İşte bu hayali gerçeğe dönüştürmenin hayali ve mutluluğu içindeyim. Önce Alman Milli Takımı'nın ve Bayern Münih'in 10 numarası, görülmemiş şekilde sezon yeni tamamlanmışken geldi. Türk futbol tarihinin en büyük transferi, Victor Osimhen'i sonuçlandırdık. Bu transferler sadece rakam transferi değildir. Galatasarayımızı, Türkiye'nin değil dünyanın en büyük spor kulübüne dönüştürmenin adımlarından biridir. İstediği zaman Galatasaray'ın önünde hiçbir şeyin duramayacağının göstergesidir. Galatasaray ve ülkemiz insanıyla gönülden bağ kuran Osimhen'in ve bize yürekten inanan Sane'nin güveninin göstergesidir."

"TRANSFERLERİMİZ AVRUPA'DA HALKIMIZI SEVİNCE BOĞACAK SEVİYEDE"

"Galatasaray olarak 5. yıldızı taktık. Hedefler bitmez. Her hedefin tamamlanmasına müteakip yeni hedefler ortaya çıkar. Bizim bu dönemdeki en önemli hedefimiz hem 26. şampiyonluğu kazanmak hem de Avrupa'da Türk insanının özlediği başarıyı Türkiye'ye getirmek. Galatasaray bu manada çok deneyimli. Enlerin ve ilklerin takımı olması hasebiyle Avrupa'da kendisine inanan futbolseverleri, halkımızı, vatandaşlarımızı da sevince boğacak neticeler için hazırlıyoruz. Transferlerimiz o seviyede. Hazırlıklarımız bütün hızıyla devam ediyor. İnşallah eylülde Şampiyonlar Ligi, ağustosta ligimiz başlıyor. 3 kulvarda bugüne kadar yakaladığımız ivmeyi devam ettirerek mayıslarda aynı coşkuyu yaşamak üzere hazırız. Önümüzdeki sene Galatasaray için başarılarla dolu bir yıl olarak programlıyoruz. İnşallah realize edeceğiz."

TAKIMDAN AYRILACAK İSİMLERDE SON DURUM

"Türkiye'de kulüplerin riayet etmek zorunda olduğu normlar var. Bazı oyuncularla yolların ayrılması gerekiyor. Kadro mühendisliği yaparken bu konuya riayet etmek zorundayız. Birkaç tane oyuncumuzla yollar ayrılacak. Yeni gelen birkaç oyuncu olacak. Amacımız Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosunu bir an evvel oluşturmak. Hem orada hem ligde kupada Galatasaray'ı en iyi şekilde temsil edecek kadroyu oluşturmaktan geçiyor. Transfer çalışmalarımız hızla devam ederken aynı zamanda kadrodan ayrılacak kardeşlerimizle görüşmelerimizi yapıyoruz. Çok fazla uzamadan, liglerin başlamasına 1 hafta gibi bir zaman kaldı, bunu başarmak yapmak istiyoruz."

"OSIMHEN'İN MALİYETİYLE İLGİLİ TÜM HESAPLARI YAPTIK"

"Osimhen'i 4 yıllık kontratla Galatasaray'a kazandırdık. Bunun maliyeti, ödeme şekli var. Hiç kimse 'bu transfer yapıldı, bakalım nasıl ödenecek?' diye düşünmesin. Böyle bir şey yok. Biz bu transferi yaparken, yapmadan evvel bunu planlarken bunun nasıl ödeneceğini, kurulan kadronun maliyetinin nasıl karşılanacağı konusunda tüm hesapları yaptık. Şu ihmal ediliyordur; Galatasaray'ın geçmişten gelen sponsorluk anlaşmaları, gelirleri var. Endişe duyulabilir, doğru. Ancak, Galatasaray artık geçen sene olduğu yerde değil ne marka değeri ne futbol seviyesi ne proje yapmadaki gücü olarak. Artık orada değiliz. Başka bir yere geldi Galatasaray. Bu gelişim aynen devam edecek. Bizim görevimiz bu zaten. Biz Galatasaray'ı devraldığımız yerde bıraktığımız zaman kendimizi başarılı addetmeyiz. Bizim amacımız Galatasaray'ı fersah fersah yukarıya taşımak. Bunu çok önemsiyoruz. Projeler ilerliyor, nemalarımızı alıyoruz. Galatasaray'ın belli bir seviyeye çıktığı konusunda herkes hemfikir. Biz hız kesmeyeceğiz. 2022'den bugüne kadar arkadaşlarımla sergilediğim gelişim, hızlanarak daha yukarılara çıkacak."

ABDULLAH KAVUKCU:

"BAŞKANIM BİR HEDEF VE VİZYON KOYUYOR"

"Başkanım bir hedef ve vizyon koyuyor. Bunları konuşuyoruz. Galatasaray'ın en az 3 tane halka açılmış şirketi olmasını hedefliyoruz. En yakın zamanda bunları açıklayacağız. Mağazacılık inanılmaz bir değer. Başkanımızla beraber çok ciddi çalışmalarımız var. Çok güzel şeyler olacak orada. 6 ay içinde, SPK'nın da onaylayacağı süreyle alakalı, biz bu sene müracaatımızı yapmış olacağız."

SPONSORLUKLAR HAKKINDA

"Stadyuma led tabela taktırıyoruz. Orada 3 tane ledden gelirimiz yıllık 10 milyon Euro. Yeni bir anlaşma yaptık, 10 yıllık rakam konuşuluyor. Galatasaray'ın 10 yıllık stadyum geliri nedir kimse bakmıyor. Yılda göğüs sponsorluğundan 20 milyon Euro... Çok konuşuluyordu Turkcell. Tüm Türk futboluna reklam veriliyordu. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde olduğu için daha fazla veriliyordu, 10 milyon Euro'ydu konuşulan. Fenerbahçe'ye 6 milyon, Beşiktaş'a veriliyordu. Galatasaray, 10 milyon alacak diye iptal ettirmeye çalıştılar. Galatasaray'ın peşinde çok firma var. Galatasaray artık bir marka. Biz tüm reklam alanlarımızı 2 katına çıkardık. Puma 2 sene önce sözleşme yaptık. Sözleşmeyi gözden geçiriyoruz. Farklı farklı teklifler var. Onlar da bizim istediğimiz teklifte olurlarsa seve seve uzun yıllar devam edeceğiz. Galatasaray'ın bugün sattığı forma birincidir. Nasıl müşteri olduğumuzun bilincindeyiz. Bunu ilk defa açıklıyorum."

"KALECİ İÇİN 20 MİLYONUN ÜZERİNDE TALEPLERİ VAR"

"Bir kaleci konuşuluyor ama rakamları, maliyeti kimse bilmiyor. Kaleci için birisi 10, birisi 20 milyon Euro'nun üzerinde rakamlar istenebiliyor. Gerçekten 20 milyonun üstünde talepleri var. Oyuncuyu en iyi fiyata satmak istiyorlar. Bizim de verebileceğimiz rakamlar var. Öyle bir durumda masadan kalkmanız gerekebilir ama Osimhen değil bu. Biz de öyle bir tane transfer vardı, Osimhen."