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Haberler Galatasaray Galatasaray'da Dries Mertens'ten flaş itiraf! "Hiçbir şekilde..."

Galatasaray'da Dries Mertens'ten flaş itiraf! "Hiçbir şekilde..."

Galatasaray'a veda etmeye hazırlanan Dries Mertens, Türkiye'deki son röportajında A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2025 Çarşamba 16:41 Güncelleme Tarihi: 28 Mayıs 2025 Çarşamba 17:08
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Galatasaray'da Dries Mertens'ten flaş itiraf! "Hiçbir şekilde..."

Galatasaray'a veda etmeye hazırlanan Dries Mertens, Türkiye'deki son röportajında A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

İşte tecrübeli yıldızın açıklamalarından öne çıkanlar:

"GALATASARAY'DA 3 SEZON KALACAĞIMI DÜŞÜNMÜYORDUM"

"Geldiğimde bir süre kalma planım vardı. Hiçbir şekilde 3 sezon kalacağım düşünmüyordum. Bu sezon ocak ayına kadar her maçta oynadım, her antrenmanı yaptım. Vücudum farklı tepki veriyordu. Genç ile yaşlı oyuncu olmak arasında bir fark var, hissettim. Ancak muhteşem bir sezon geçirdim."

BARIŞ ALPER AÇIKLAMASI

"Bence çok önemli bir oyuncu Barış Alper. Kendisiyle ilgili bir karar vermesi gerektiğini düşünüyorum. Burada kalacak mı yoksa bir sonraki adımı atıp başka bir yere mi geçecek? Kararı kendisi verecek. 3 sene önceki Barış ile bu Barış arasında farklar var, büyük gelişim gösterdi, büyük işler başardı. Bir sonraki adımını merakla bekliyorum."

Bu hafta çok fazla ağladım. Daha fazla ağlamayacağım. Bu 3 sene boyunca çok mutlu oldum, eğlendim. Kazanmamız da bizi iyi hissettirdi. İstanbul'da yaşamayı çok sevdik. Napoli'de 9 sene yaşadık, kolay değildi değiştirmek. Yeni alışkanlıklar, Ciro'nun okulu, takım... Ayrılacak olmak kolay değil.

Şu anda tam olarak ne yapacağımı bilmiyorum. Düşünmedim. Eşimle oturup konuşacağız. Hayatımda başka şeyler de yapacağım. Hayatımdaki en güzel şey futbol. Bu sene bir antrenman bile kaçırmadım. Belki başka takım... Bakacağım.

Gidecek olan varsa boşluğu dolduracak, sorumluluğu alacak başka oyuncular vardır. Bu takımda çok fazla kaliteli ve lider oyuncu var."

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