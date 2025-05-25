Yenikapı coşkusu

Galatasaray'da artık saatler kuruldu ve bugün gerçekleşecek olan şampiyonluk kutlamaları bekleniyor. Rekor bir katılımla Yenikapı'da kupa merasimini gerçekleştirecek olan sarı-kırmızılılarda, coşku dünden itibaren başladı. G.Saray yönetimi hazırlıkları tamamlarken kurulan dev ekranda dün Göztepe mücadelesi yayınlandı. G.Saraylı taraftarlar da bugünkü kutlamaların provasını yaparak mücadeleyi tezahüratlar eşliğinde takip ettiler. GS Plus uygulamasını indiren tüm taraftarlar buraya ücretsiz girebiliyor. Kupa töreni saat 21.00'de başlayacak.

TEKNE TURU YAPILACAK

Göztepe maçının ardından İstanbul'a dönecek olan sarıkırmızılı oyuncular bugünü tamamen kutlamalara ayıracak. İlk olarak Galatasaray Lisesi'nden üstü açık bir otobüsle hareket edecek olan sarıkırmızılılar daha sonra ise Sarayburnu'ndan aileleriyle birlikte tekneye binecek. Tekne turunun ardından Yenikapı'ya geçecek olan oyuncular coşkuyu taraftarlarla birlikte yaşayıp kupayı kaldıracaklar.

GS STORE'A HÜCUM

G.Saray yönetimi kutlamalarda ürün satış rekoru planlıyor. Yenikapı'ya kurulan GS Store'a yeni 5 yıldızlı ürünleri yerleştiren sarı-kırmızılılar buradan inanılmaz bir gelir elde etmeyi planlıyor. Yaklaşık 1 milyon taraftarın beklendiği kutlamalarda gelir rekoru kırılacak.

KÖPRÜYE BAYRAK ASILDI

Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, bir geleneği daha gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılı takımın 5 yıldızlı dev bayrağı her şampiyonlukta olduğu gibi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asıldı. Her sezon ligi şampiyon tamamlayan takımın bayrağı köprüye asılırken, bu yılki bayrak 5 yıldızlı oldu.

GS PLUS İLE ÜCRETSİZ

Yenikapı'ya gitmek isteyen Galatasaraylı taraftarlar, GS Plus uygulamasını indirmeleri halinde kutlamalara ücretsiz bir şekilde katılım gösterebilecekler. Uygulama içerisinde belli bir ücret karşılığında GS Plus'ı Premium'a yükselten taraftarlar kutlamaları daha farklı bir bölümden izleme şansı bulacak. Ayrıca GS Store'da indirim ve biletlerde öncelik gibi haklar da olacak. Ayrıca localar da 20 bin TL'den satışa sunuldu.