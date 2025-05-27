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Haberler Galatasaray Galatasaray'dan Yunus Akgün açıklaması!

Galatasaray'dan Yunus Akgün açıklaması!

Galatasaray, yetenekli futbolcusu Yunus Akgün'ün sağlık durumuna ilişkin resmi kanalları üzerinden bir açıklama yayınladı. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2025 Salı 16:05 Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2025 Salı 16:13
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Galatasaray'dan Yunus Akgün açıklaması!

Galatasaray, Yunus Akgün'ün sağlık durumuna ilişkin resmi kanalları üzerinden bir açıklama yayınladı. Sarı kırmızılı kulüp, 24 yaşındaki kanat oyuncusunun sol dizinden ameliyat olduğunu duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Yunus Akgün, bugün sponsor hastanemiz olan Medicana'da, kulüp doktorumuz Yener İnce tarafından sol dizindeki menisküs yırtığı nedeniyle başarılı bir operasyon geçirmiştir. Kulüp sağlık ekibimizin tedavisine hızlıca başladığı oyuncumuza geçmiş olsun diyor, en kısa sürede iyileşmesini temenni ediyoruz." ifadeleri yer aldı.

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