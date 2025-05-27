Galatasaray'da Zuriko Davitashvili yarışı! Transferde yeni rakip...
Sezonu çifte kupa ile noktalayan Galatasaray, rotasını Avrupa'ya çevirdi. Bu doğrultuda Devler Ligi için kadrosunu güçlendirmeye çalışan sarı kırmızılıların listesinde Zuriko Davitashvili yer alıyordu. Gürcü oyuncu için G.Saray ile yarışa giren takım ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika transfer haberleri (GS spor haberi)
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
TRANSFERİ TAKASLA BİTİRECEKLER
Haberde Strasbourg'un kiralık olarak Ligue 2 ekibi Red Star'a gönderdiği Robin Risser'ı teklif ederek Gürcü futbolcunun transferinde mutlu sona ulaşabileceği belirtildi.
BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE DE TAKİPTE
Öte yandan Trendyol Süper Lig'in diğer İstanbul devleri Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de 24 yaşındaki futbolcu için yakın takipte olduğu biliniyor.
Davitashvili, bu sezon Ligue 2'ye düşen St. Etienne'de 34 maçta 9 gol/8 asist katkısı sundu.
DİĞER