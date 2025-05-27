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Haberler Galatasaray Galatasaray'da Zuriko Davitashvili yarışı! Transferde yeni rakip...

Galatasaray'da Zuriko Davitashvili yarışı! Transferde yeni rakip...

Sezonu çifte kupa ile noktalayan Galatasaray, rotasını Avrupa'ya çevirdi. Bu doğrultuda Devler Ligi için kadrosunu güçlendirmeye çalışan sarı kırmızılıların listesinde Zuriko Davitashvili yer alıyordu. Gürcü oyuncu için G.Saray ile yarışa giren takım ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2025 Salı 12:29
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ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Galatasaray'da Zuriko Davitashvili yarışı! Transferde yeni rakip...

Yeni sezon için hazırlıklara başlayan Galatasaray'da gündemdeki isimlerden birisi AS Saint-Etienne forması giyen Zuriko Davitashvili...

Galatasaray'da Zuriko Davitashvili yarışı! Transferde yeni rakip...

Sarı kırmızılı yönetim, Gürcü kanat oyuncusu için resmi teklif hazırlığı içerisindeyken beklenmedik bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'da Zuriko Davitashvili yarışı! Transferde yeni rakip...

fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin topmercato.com'dan derlediği habere göre RC Strasbourg, Davitashvili için devreye girdi.

Galatasaray'da Zuriko Davitashvili yarışı! Transferde yeni rakip...

TRANSFERİ TAKASLA BİTİRECEKLER

Haberde Strasbourg'un kiralık olarak Ligue 2 ekibi Red Star'a gönderdiği Robin Risser'ı teklif ederek Gürcü futbolcunun transferinde mutlu sona ulaşabileceği belirtildi.

Galatasaray'da Zuriko Davitashvili yarışı! Transferde yeni rakip...

BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE DE TAKİPTE

Öte yandan Trendyol Süper Lig'in diğer İstanbul devleri Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de 24 yaşındaki futbolcu için yakın takipte olduğu biliniyor.

Galatasaray'da Zuriko Davitashvili yarışı! Transferde yeni rakip...

Davitashvili, bu sezon Ligue 2'ye düşen St. Etienne'de 34 maçta 9 gol/8 asist katkısı sundu.

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