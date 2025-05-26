Galatasaray taraftarlarını endişelendiren Osimhen gelişmesi! Forması satışa çıktı...

Galatasaray'da şu an en önemli gündem maddesi Osimhen'in takımda kalıp kalmayacağı konusu...

Başta teknik direktör Okan Buruk ve takım arkadaşları olmak üzere sarı kırmızılı camia Nijeryalı golcünün takımda kalacağı yönündeki iyi haberi bekliyor.

Fakat, Osimhen'le ilgili bu gergin bekleyiş sürerken flaş bir gelişme yaşandı...

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal, Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen ve takımda tutmak için büyük çaba sarf ettiği Nijeryalı golcünün formasını sitesinden satışa çıkardı.

Ürün kısa süre sonra satıştan kaldırılırken, bu gelişmenin bir hata mı yoksa yanlış planlamadan mı kaynaklandığı merak konusu oldu.

İşte o forma...

AL HİLAL TEKLİF YAPTI İDDİASI..

Öte yandan, Al Hilal'in Victor Osimhen'e senelik 45 milyon eurodan 3 yıllık bir kontrat önerdiği, yıldız golcünün ise bu teklife sıcak baktığı iddia edilmişti.

AYRILIK İMASI

Instagram hesabından şampiyonluk kutlamalarına dair paylaşımda bulunan Osimhen gönderisine "Before I Go" (Ben Gitmeden Önce) adlı şarkıyı ekledi.

Osimhen'in bu hareketi veda paylaşımı olarak yorumlandı.