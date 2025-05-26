GALATASARAY HABERLERİ - Victor Osimhen'den flaş paylaşım! Ayrılık sinyali verdi
Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, şampiyonluk kutlamalarının ardından sosyal medya hesabından flaş bir paylaşımla ayrılık sinyali verdi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2025 Pazartesi 19:51 Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2025 Pazartesi 19:57
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OSIMHEN'DEN AYRILIK SİNYALİ
Galatasaray'da şampiyonluğun mimarı olan Victor Osimhen'in sahneye çıkmasıyla büyük bir coşku yaşandı. Sarı kırmızılılardaki geleceği en çok merak edilen Nijeryalı yıldızdan şampiyonluk kutlamasıyla ilgili flaş bir paylaşım geldi.
Victor Osimhen'in paylaşımında, "Kodak Black'in Before I Go" (Ben gitmeden önce) şarkısını ekledi. Sarı kırmızılı taraftarlar bu paylaşımı, ayrılık sinyali olarak yorumlandı.
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