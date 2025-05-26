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Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ - Victor Osimhen'den flaş paylaşım! Ayrılık sinyali verdi

GALATASARAY HABERLERİ - Victor Osimhen'den flaş paylaşım! Ayrılık sinyali verdi

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, şampiyonluk kutlamalarının ardından sosyal medya hesabından flaş bir paylaşımla ayrılık sinyali verdi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2025 Pazartesi 19:51 Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2025 Pazartesi 19:57
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GALATASARAY HABERLERİ - Victor Osimhen'den flaş paylaşım! Ayrılık sinyali verdi

Trendyol Süper Lig'de 25. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray 5. yıldız coşkusunu Yenikapı Etkinlik Alanı'nda kutladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Victor Osimhen'den flaş paylaşım! Ayrılık sinyali verdi

Tek tek sahneye gelen futbolcular kendi şarkılarıyla gelirken duygusal anlar yaşandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Victor Osimhen'den flaş paylaşım! Ayrılık sinyali verdi

Özellikle Mertens ve Muslera'nın gözyaşları geceye damga vurdu.

GALATASARAY HABERLERİ - Victor Osimhen'den flaş paylaşım! Ayrılık sinyali verdi

OSIMHEN'DEN AYRILIK SİNYALİ

Galatasaray'da şampiyonluğun mimarı olan Victor Osimhen'in sahneye çıkmasıyla büyük bir coşku yaşandı. Sarı kırmızılılardaki geleceği en çok merak edilen Nijeryalı yıldızdan şampiyonluk kutlamasıyla ilgili flaş bir paylaşım geldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Victor Osimhen'den flaş paylaşım! Ayrılık sinyali verdi

Victor Osimhen'in paylaşımında, "Kodak Black'in Before I Go" (Ben gitmeden önce) şarkısını ekledi. Sarı kırmızılı taraftarlar bu paylaşımı, ayrılık sinyali olarak yorumlandı.

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