GALATASARAY HABERLERİ - Victor Osimhen'den flaş paylaşım! Ayrılık sinyali verdi

OSIMHEN'DEN AYRILIK SİNYALİ Galatasaray'da şampiyonluğun mimarı olan Victor Osimhen'in sahneye çıkmasıyla büyük bir coşku yaşandı. Sarı kırmızılılardaki geleceği en çok merak edilen Nijeryalı yıldızdan şampiyonluk kutlamasıyla ilgili flaş bir paylaşım geldi.