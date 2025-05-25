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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Kaan'dan füze

Kaan'dan füze

Şampiyon Galatasaray, zorlandığı Göztepe deplasmanında jeneriklik bir füzeyle gol perdesini açtı. 70'te kaleci Lis ceza sahası dışında Ahmed Kutucu'ya yaptığı faul sonrası Galatasaray frikik kazandı. Frikiği kullanan Kaan Ayhan, sol çaprazdan kalecinin kapattığı köşeye doğru adeta bir füze gönderdi ve 90'dan ağları havalandırdı. Bu sezon 48 maçta ter döken 30 yaşındaki dinamo, ilk kez gol siftahı yaptı. Kaan Ayhan, bu sezon 2 de asist katkısı sağladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2025 Pazar 06:52
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Kaan'dan füze

Şampiyon Galatasaray, zorlandığı Göztepe deplasmanında jeneriklik bir füzeyle gol perdesini açtı. 70'te kaleci Lis ceza sahası dışında Ahmed Kutucu'ya yaptığı faul sonrası Galatasaray frikik kazandı. Frikiği kullanan Kaan Ayhan, sol çaprazdan kalecinin kapattığı köşeye doğru adeta bir füze gönderdi ve 90'dan ağları havalandırdı. Bu sezon 48 maçta ter döken 30 yaşındaki dinamo, ilk kez gol siftahı yaptı. Kaan Ayhan, bu sezon 2 de asist katkısı sağladı.

DIŞ SAHADA MORATA

Göztepe maçına ilk 11'de başlayan Morata da sonucu belirledi. 90+1'de Sanchez, müthiş çalımları sonrasında pasını Jakobs'a verdi. Jakobs'un da soldan ortasını Morata, tek vuruşla ağlara gönderdi. Son 5 maçta 4 gol atan 32 yaşındaki İspanyol Boğası, Eyüp'e 2, Trabzonspor ve Göztepe'ye birer gol atarak kalitesini gösterdi. 4 golü de deplasmanda attı. Ligde 12 maçta 6. kez ağları sarstı. Türkiye Kupası'nda da 3 maçta, 1 gol kaydetti.

ETKİLEYİCİ OLDU

Kaan Ayhan, Göztepe'ye gönderdiği müthiş füzeyi anlattı: Bu sezon golüm yoktu. Böyle bir golle daha etkileyici oldu belki. Golden önemlisi benim için takım arkadaşlarımla sevinmek ve onların sevgisini görmek oldu. Hepimiz mutluyuz.

KARAR VERMELİYİM

Dries Mertens takımdaki geleceğiyle ilgili konuştu: 1 yıllığına gelmiştim. Bana 3 yıl şans verdiler. Harika 3 yıl geçirdim. Özel hayatımızda da keyifli anlar geçirdik. Türkiye ve İstanbul çok güzel. Belli kararlar vermeliyim. Üzücü ama kararlar verilecek.

KUBİLAY'IN GOLÜ İPTAL

Göztepe'nin, 63'te skor 0-0'ken Kubilay Kanatsızkuş ile bulduğu gol, ofsayttan iptal edildi. Romulo'nun pasında kaleci Günay'la karşı karşıya kalan Kubilay, ağları sarstı. Ancak ofsayt bayrağı Kubilay için kalktı ve bu pozisyon VAR'dan da onaylandı.

HEDEFİMİZ ÇOK BÜYÜK

Göztepe Teknik Direktörü Stoilov, yeni sezon için umut dağıttı. "İki takım adına da iyi bir maçtı" diyen Bulgar hoca, "Bireysel kalite farkından bahsedebiliriz. Ama hırs olarak iyiydik. Bu skor bize bir realiteyi de gösteriyor. Gelecek sezonla ilgili daha güçlü hazırlık yapmalıyız. Analizleri yapacağız. Seneye en güçlü başlamak için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

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