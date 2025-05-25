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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaraylı taraftar şampiyonluğu aslanlarıyla kutladı

Galatasaraylı taraftar şampiyonluğu aslanlarıyla kutladı

Kuzey Irak'ın Duhok şehrinde evinde beslediği aslanlardan dolayı aslan terbiyecisi olarak bilinen Diyarbakırlı iş insanı Ahmet Akbey, Galatarasay'ın 25. şampiyonluğunu aslanlarıyla kutladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2025 Pazar 15:20
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Galatasaraylı taraftar şampiyonluğu aslanlarıyla kutladı

Ahmet Akbey, Irak'ın kuzeyindeki Duhok şehrinde evinde beslediği aslanlarla tanınıyor. Akbey, Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'de 25. şampiyonluğa ulaşması ve 5. yıldızı armasına takmasını, ismini 'Fatih Terim' ve 'Okan Buruk' verdiği aslanlarıyla kutladı.

Akbey, koyu bir Galatasaray taraftarı olduğunu belirterek, "Galatasaray simgesi olan aslanı besliyorum. En büyük hayalim Galatasaray stadında adı Fatih Terim olan aslanla maç izlemek. İsmi Okan Buruk aslan şu an yavru. O da büyüyecek. Osimhen, Icardi, Barış Alper Yılmaz, Yunus ve aynı zamanda Abdülkerim'in de isimlerini yaşatacağım. Onlar da bu sene doğum yaptılar. Ufaklar, daha gözlerini açmadılar. Erkek aslanlara futbolcuların isimleri verildi" dedi.

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