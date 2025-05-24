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Haberler Galatasaray Galatasaray'da Okan Buruk: Kazanarak bitirmek çok önemli

Galatasaray'da Okan Buruk: Kazanarak bitirmek çok önemli

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Göztepe maçı öncesi dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler... | Son dakika GS spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2025 Cumartesi 18:36 Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2025 Cumartesi 18:42
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Galatasaray'da Okan Buruk: Kazanarak bitirmek çok önemli

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Göztepe'ye konuk oldukları mücadele öncesi dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. İşte o sözler...

"BURAYA ŞAMPİYON OLARAK GELMEK..."

"Çok mutluyuz. Bugün burada şampiyon olarak gelmek, bu rahatlık... Her maç önemli, bu maçı da kazanmak istiyoruz ama bu rahatlıkla buraya gelmek çok önemliydi. Oyuncularımıza teşekkür ederim. Büyük bir değişiklik yaptık kadroda. Önemli bir kadromuz var. Bugün de biraz değişiklik yaptık. Aynı performansı bekliyoruz."

"KAZANARAK BİTİRMEK ÇOK ÖNEMLİ"

"Göztepe'de daha önce çalıştım. Çok iyi hatıralarım var, çok iyi dostlarım var. Göztepe'nin de 100. yılı, önemli bir sezon geçirdiler. Önemli oyuncuları var. İnşallah güzel bir maç olur. Hava biraz sıcak ama iki takım da kazanmak için oynayacak. Kazanarak bitirmek çok önemli. Oyuncularımdan da bu performansı bekliyorum."

"HER OYUNCU ÇOK DEĞERLİ AMA..."

"Her oyuncu çok değerli ama bazen takım çok iyi gittiğinde çok değişiklik yapmadan devam ettik. Bugün oyuncularımız için şans olacak. Zaten istiyorlardı oynamak, kaliteli oyuncular. Saha dışında da bize katkı sağlayan isimler var. Ben oyuncu grubumdan çok mutluyum ve saha içi, saha dışı davranış olarak da bu sene insanların sevgisini kazanmış birçok isim var. Mertens bugün kaptan olarak çıkacak, bizim için bir değer. Birçok oyuncunun bu maçın keyfine varacağını düşünüyorum."

"ÇOK BÜYÜK BİR KUTLAMA VAR"

"Hafta içinde kutlamalarımız devam etti. Bu maça hazırlandık. 3 idman yaptık. Yenikapı'da çok önemli bir hazırlık var, yarın çok büyük bir kutlama var. İnşallah kazanıp o moral ile Yenikapı'ya gidip kutlamayı yaparız."

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