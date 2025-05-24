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Haberler Galatasaray Galatasaray 94-90 Onvo Büyükçekmece (MAÇ SONUCU ÖZET)

Galatasaray 94-90 Onvo Büyükçekmece (MAÇ SONUCU ÖZET)

Galatasaray, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-in etabı 7-8. sıra eşleşmesinde Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 94-90 mağlup etti. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2025 Cumartesi 18:18
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Galatasaray 94-90 Onvo Büyükçekmece (MAÇ SONUCU ÖZET)

Galatasaray, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-in etabı 7-8. sıra eşleşmesinde Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 94-90 mağlup etti.

Sarı-kırmızılı ekip, bu sonuçla play-off'a katılma hakkı kazandı.

Onvo Büyükçekmece Basketbol ise play-off bileti için 9-10. sıra eşleşmesindeki Bursaspor Yörsan-Türk Telekom maçının galibiyle karşılaşacak.

Salon: Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Orhan Çağrı Hekimoğlu, Polat Parlak, Tolga Edis

Galatasaray: Wallace 16, Palmer 23, Göksenin Köksal 5, Blumbergs 2, Delgado 8, Young, Sadık Emir Kabaca, Cummings 20, Izundu 13, Buğrahan Tuncer 7

Onvo Büyükçekmece Basketbol: Ata Kahraman 11, Franke 16, Starks 23, Sajus 12, Bruinsma 13, Rebic, Emircan Koşut, Yesukan Onar, Arda Berk Kaya, Love 13, Zagorac 2

1. Periyot: 15-23

Devre: 41-41

3. Periyot: 63-66

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