Dries Mertens'ten ayrılık açıklaması: Bu biraz üzücü ama...

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray, Göztepe deplasmanından 2-0'lık galibiyet ile ayrıldı. Mücadelenin ardından basına konuşan Dries Mertens, ayrılığı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Belçikalı yıldız açıklamalarına, "Çok mutluyum. Çok oynamamış oyuncular da fırsat buldu. Göztepe, iyi bir takım ve iyi bir atmosferde oynadık. Bu maçı da kazanmış olmamız ne kadar kaliteli bir grup olduğunu gösteriyor. Çok mutluyuz. Çok kaliteli bir takıma sahip olmak bizi çok mutlu ediyor." sözleri ile başladı. İşte o ifadeler...

"1 YILLIĞINA GELDİM AMA..."

Mertens, şampiyonluk kutlamalarında yaşadığı duygusal anlar ile ilgili, "Çok duygusal bir andı. Buraya ilk olarak bir yıllığına geldim ama burada harika bir 3 yıl geçirdim. Özel hayatımızda da çok keyifli anlar geçirdik. Şimdi belirli kararlar vermem gerekiyor." dedi.

G.SARAY'DA GÖREV ALACAK MI?

"Asla belli olmaz. Eğer çalışacak olursam Galatasaray da çok güzel bir kulüp. Kenarda durduğumda da elimden geleni yapmaya çalıştım. Şimdi karar verecek olacak insanlara da güvenmek lazım. Neler olacağını göreceğiz."