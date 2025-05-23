Osimhen bayramı

25. şampiyonlukla 5. Yıldızı takan Galatasaray'da tüm gözler Victor Osimhen'e çevrildi. Sezonun flaş transferi olarak tüm Avrupa'yı sallayan, dünyada ses getiren ve Türkiye'de manşetleri süsleyen Nijeryalı yıldız, golleri, asistleri, hırsı, liderliği ve mücadeleci yapısıyla taraflı tarafsız herkesin gönlünde yer edindi. Hatta Mauro İcardi'nin sakatlığı sezonda golleri ve performansıyla takımına ilaç gibi geldi. Türkiye'ye ''Aşkın Olayım'' şarkısını ezberleten ve çocukların sevgilisi olan İcardi'nin boşluğunu Osimhen fazlasıyla doldurdu. İcardi gibi attığı gollerle Galatasaray'ı şampiyonluğa taşıyan 26 yaşındaki forveti tribünler çok sevdi.

MAURO ICARDI'NİN SAKATLIĞI

Avrupa Ligi'nde adını finale yazdıran Tottenham'ı o dönemde evinde 3-2'lik skorla yenen Galatasaray'da tatları kaçıran bir olay yaşandı. Son iki sezonun yıldızı Mauro İcardi, ön çapraz bağlarının kopması sonrasında sezonu kapattı. Bu o dönem Galatasaray için son derece kötü bir gelişme gibi görünse de Victor Osimhen'in önünü tamamen açacaktı. Nijeryalı oyuncu, İcardi'den aldığı bayrağı taşımaya başlayacaktı. Dünyaca ünlü forvet Beşiktaş ve Fenerbahçe derbilerini boş geçmezken, ligde 25 gole ulaştı. Mario Jardel'in rekorunu kıran Osimhen, Türk futboluna gelen en önemli yabancı yıldızlardan oldu, adını tarihe altın harflerle yazdırdı.

TÜM TÜRKİYE ÇOK SEVDİ

Victor Osimhen, Galatasaray taraftarlarının sevgilisi haline gelirken tüm Türkiye'nin konuştuğu isim de oldu. Her maç öncesi seremonide tüm çocuklar dünyaca ünlü golcünün yanına gitti. Forma satışlarında herkes Osimhen'in adını yazdırdı. Tüm çocuklar Osimhen gibi maske takarak yıldız golcüyü idol olarak belirledi. Altyapılardaki genç futbolcular, gollerinden sonra Osimhen gibi sevinmeye başladı. Ünlü yıldız takım içerisinde de herkes tarafından çok sevildi. Arkadaşlarını motive eden, destek veren, bir kaptan gibi takımına sahip çıkan Osimhen, sadece saha içinde değil, saha dışında da herkesin sevgilisi haline geldi.

SIKI DOSTLUKLAR KURULDU

Takım içerisinde herkesin çok sevdiği Victor Osimhen hem teknik heyetin elini güçlendirdi hem de arkadaşlarının işini kolaylaştırdı. En kritik maçlarda adeta kurtarıcı olarak kahramanlaşan Osimhen, arkadaşları tarafından çok sevildi. Mauro İcardi sakatlık öncesinde de sakatlık sonrasında da Osimhen'e hep destek verdi. İki dünyaca ünlü yıldız arasında sıkı bir dostluk kuruldu. Zaten şampiyonluğun ilan edildiği Kayserispor maçında da İcardi ve Osimhen ikilisinin kutlamaları görülmeye değerdi. Yine Gaziantep'teki kupa finalinde taraflı tarafsız tüm futbolseverler Victor Osimhen'in yanına gitti, fotoğraf çektirdi, imza aldı, sevgisini gösterdi.