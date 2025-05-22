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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da tüm gözler Osimhen'de! 6 rakip birden

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da tüm gözler Osimhen'de! 6 rakip birden

Galatasaray'ın sezonu çifte kupayla tamamlamasında büyük rol oynayan Osimhen için girişimler sürüyor. Golcü futbolcuya 'Kal' mesajı veren sarı-kırmızılılar, bir yandan kaynak oluştururken, diğer yandan Osimhen'in kararını bekliyor. Cimbom, Nijeryalı yıldızın transfer için 6 kulüp ile yarış halinde. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2025 Perşembe 10:34
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da tüm gözler Osimhen'de! 6 rakip birden

Çifte kupalı şampiyon Galatasaray'da gelecek sezon için çalışmalar sürüyor. Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılı takımın ilk sırasında Victor Osimhen yer alıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da tüm gözler Osimhen'de! 6 rakip birden

Kiralık olarak geldiği Galatasaray'da büyük işlere imza atan Osimhen'in bonservisinin alınması için yönetim hummalı bir çalışma yürütüyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da tüm gözler Osimhen'de! 6 rakip birden

Yabancı fonlar, sponsorlar ve önde gelen iş adamlarıyla görüşmelerini sürdüren Başkan Dursun Özbek ile yönetimi artık Osimhen'i bekliyor. Transfer konusunda son kararı Nijeryalı oyuncu verecek.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da tüm gözler Osimhen'de! 6 rakip birden

ÖNCELİĞİ DEVLER LİGİ

26 yaşındaki forvetin yeşil ışık yakması halinde Galatasaray tüm gücüyle harekete geçecek. Dünyanın en iyi forvetleri arasında olan Victor Osimhen için birçok dev kulüp sıraya girdi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da tüm gözler Osimhen'de! 6 rakip birden

Başarılı futbolcuyu Chelsea, Manchester United, Juventus ve PSG gibi kulüplerin yanısıra iki Suudi Arabistan ekibinin de istediği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da tüm gözler Osimhen'de! 6 rakip birden

İtalyan medyasına göre; Juventus'un teklifini reddeden Osimhen, diğer teklifleri değerlendirmeye aldı. Osimhen'in önceliğinin Şampiyonlar Ligi olduğu gelen bilgiler arasında.

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