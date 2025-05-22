TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da tüm gözler Osimhen'de! 6 rakip birden
Galatasaray'ın sezonu çifte kupayla tamamlamasında büyük rol oynayan Osimhen için girişimler sürüyor. Golcü futbolcuya 'Kal' mesajı veren sarı-kırmızılılar, bir yandan kaynak oluştururken, diğer yandan Osimhen'in kararını bekliyor. Cimbom, Nijeryalı yıldızın transfer için 6 kulüp ile yarış halinde. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
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ÖNCELİĞİ DEVLER LİGİ
26 yaşındaki forvetin yeşil ışık yakması halinde Galatasaray tüm gücüyle harekete geçecek. Dünyanın en iyi forvetleri arasında olan Victor Osimhen için birçok dev kulüp sıraya girdi.
Başarılı futbolcuyu Chelsea, Manchester United, Juventus ve PSG gibi kulüplerin yanısıra iki Suudi Arabistan ekibinin de istediği öğrenildi.
İtalyan medyasına göre; Juventus'un teklifini reddeden Osimhen, diğer teklifleri değerlendirmeye aldı. Osimhen'in önceliğinin Şampiyonlar Ligi olduğu gelen bilgiler arasında.
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