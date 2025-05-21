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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Leroy Sane hamlesi! İşte sunulan teklif...

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Leroy Sane hamlesi! İşte sunulan teklif...

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk geleneğini sürdürmek isteyen Galatasaray, rotasını Bayern Münih ile sözleşmesi sona erecek olan Leroy Sane'ye çevirdi. Sarı kırmızılıların yıldız futbolcuya sunduğu teklif ve rakamlar ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2025 Çarşamba 06:51
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TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Leroy Sane hamlesi! İşte sunulan teklif...

Yaşadığı çifte kupalı sezonun ardından rotasını artık transfere çeviren Galatasaray'ın gündeminde bir süredir Bayern Münih'te forma giyen Alman kanat oyuncusu Leroy Sane bulunuyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Leroy Sane hamlesi! İşte sunulan teklif...

Alman ekibiyle sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek yıldız ismi kadrosuna katmak için girişimlerini sürdüren sarı kırmızılı yönetimin oyuncunun menajeriyle bir görüşme yapıp teklifini ilettiği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Leroy Sane hamlesi! İşte sunulan teklif...

Takvim'de yer alan haberde sarı kırmızılı kurmayların Sane'ye yıllık 7 milyon Euro maaş, 7 milyon Euro imza parası ve 7 milyon Euro da bonus önerdiği belirlendi.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Leroy Sane hamlesi! İşte sunulan teklif...

VERGİ SORUNU YAŞAYACAK

29 yaşındaki futbolcuya Bayern'in teklifi ise 10 milyon Euro yıllık ücret + 5,5 milyon Euro bonus şeklinde. Ancak Almanya'da vergi sistemi nedeniyle Sane'nin eline geçecek paranın ciddi oranda kesileceği de gelen haberler arasında.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Leroy Sane hamlesi! İşte sunulan teklif...

Öte yandan Bayern Münih Başkanı Herbert Hainer, Sane ile ilgili dün yaptığı açıklamada,"Onu takımda tutmak istiyorduk. Bize göre makul ve cazip bir teklif de yaptık. Eğer kabul ederse bundan memnuniyet duyarız. Kabul etmezse, bu onun kararıdır" ifadelerini kullandı.

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