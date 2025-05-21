TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Leroy Sane hamlesi! İşte sunulan teklif...
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk geleneğini sürdürmek isteyen Galatasaray, rotasını Bayern Münih ile sözleşmesi sona erecek olan Leroy Sane'ye çevirdi. Sarı kırmızılıların yıldız futbolcuya sunduğu teklif ve rakamlar ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
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VERGİ SORUNU YAŞAYACAK
29 yaşındaki futbolcuya Bayern'in teklifi ise 10 milyon Euro yıllık ücret + 5,5 milyon Euro bonus şeklinde. Ancak Almanya'da vergi sistemi nedeniyle Sane'nin eline geçecek paranın ciddi oranda kesileceği de gelen haberler arasında.
Öte yandan Bayern Münih Başkanı Herbert Hainer, Sane ile ilgili dün yaptığı açıklamada,"Onu takımda tutmak istiyorduk. Bize göre makul ve cazip bir teklif de yaptık. Eğer kabul ederse bundan memnuniyet duyarız. Kabul etmezse, bu onun kararıdır" ifadelerini kullandı.
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