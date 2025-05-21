TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Leroy Sane hamlesi! İşte sunulan teklif...

Alman ekibiyle sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek yıldız ismi kadrosuna katmak için girişimlerini sürdüren sarı kırmızılı yönetimin oyuncunun menajeriyle bir görüşme yapıp teklifini ilettiği öğrenildi.

Takvim'de yer alan haberde sarı kırmızılı kurmayların Sane'ye yıllık 7 milyon Euro maaş, 7 milyon Euro imza parası ve 7 milyon Euro da bonus önerdiği belirlendi.